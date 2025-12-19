הזמר החסידי שלום למר הופיע השבוע במסיבות חנוכה רשמיות בבית הלבן, בנוכחות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בריאיון לרדיו קול ברמה, שיתף למר בפרטים מאחורי הקלעים - כולל רגעים של לימוד גמרא במקום שבו כמעט איש אינו מורשה לשהות.

למר, חסיד בעלזא שחתום על חוזה הקלטות עם חברת Universal Music Group, ביצע את השיר "God Bless America" בגרסה מיוחדת ביידיש, בליווי התזמורת הצבאית הרשמית של צבא ארצות הברית.

"זה שיר שכתב יהודי, אירווינג ברלין, והוא אמר פעם בראיון שהפתגם הזה, God Bless America, הוא שמע מהאימא שלו. כנראה שזה היה ביידיש", הסביר למר. "חידשתי מילים לכל השיר ביידיש".

שתי המסיבות התקיימו באווירה שונה. "אחרי צהריים היה יותר כללי והרבה אנשים שקיבלו את ההזמנה. בערב זה היה הרבה יותר פוליטי", תיאר.

למר שיתף כיצד ניצל את השהות הארוכה במתחם. "קיבלתי חדר שם, וידעתי שאני אהיה שם כל היום, אז לקחתי את הגמרא שלי. התחלתי ללמוד גמרא וחשבתי - מי למד פה גמרא במקום הזה? אולי לפני מאה שנים".

הוא הדגיש כי מעולם לא ראה סיבה לשנות את זהותו החסידית. "זה כל השליחות, זה הקידוש השם, שאנחנו יכולים להיות יהודים אמיתיים, להתחזק ביראת שמיים, ולהראות לכולם שאפשר לעשות הכל יחד עם הפאות החסידיות".

השירה באידיש של שלום למר Jake Turx

הוא הודה כי "היו הצעות שלא יכולתי לעשות בכלל, שהם לא היו מתאימות", אך הוסיף: "הם מאוד מעריכים את זה, שאתה חי את האמת שלך ולא מנסה להתייפייף".

למר רואה בעמידה על במה ובמפגש ישיר עם הקהל הזדמנות להשפיע. "הרבה אנשים אמרו לי - אף פעם לא פגשתי יהודי כמוך, לא יודע מה חשבתי, אבל עכשיו אני רואה שאתה ממש בן אדם. אפשר לעשות כל כך הרבה עם חיוך אחד".