מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית איתרו השבוע חייל בשירות סדיר בלב העיר יריחו.

על פי הדיווח בחדשות 12 הוא תושאל והועבר לכוחות הביטחון הישראליים לחקירה - שם סיפר שנכנס ללא מדים לעיר כדי לעשות קניות בזול.

בצה"ל רואים את האירוע בחומרה וממשיכים לחקור את כלל הפרטים.

אמש התקשרה צעירה ישראלית מצפון הארץ למשטרה וסיפרה שחטפו אותה. צה"ל, המנהל האזרחי והמשטרה הכווינו באמצעות איכון הטלפון הנייד של אותה צעירה את המשטרה הפלסטינית לדירה בלב העיר. המשטרה הפלסטינית הגיעה למקום, מצאה את אותה צעירה - והעבירה אותה לגורמי הביטחון הישראליים.

החשש במשטרה וכיוון החקירה העיקרי מתמקד בכך שהיא נוצלה כעולה חדשה שלא דוברת טוב את השפה העברית. ההערכה במשטרה היא שאותה צעירה תגיש תלונה בימים הקרובים, והשב"כ כרגע מעורב בחקירה - אולם האירוע מוגדר פלילי ולא לאומני.