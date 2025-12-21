יוסי דגן
יוסי דגןצילום: מועצה אזורית שומרון

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, בירך היום (ראשון) בוקר על אישור הקבינט להסדרת 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ביוזמת שר האוצר בצלאל סמוטריץ’.

"תושבי השומרון ועם ישראל כולו חוזרים הביתה - ומתקנים הלכה למעשה את איוולת ההתנתקות. חזרנו לחומש, חזרנו לשא-נור, וכעת ההחלטה להסדיר יישובים נוספים ולהקים יישובים חדשים בצפון השומרון משלימה את תיקון העוול - כך שיהיו בצפון השומרון יותר יישובים משנעקרו", אמר ראש המועצה.

הוא הוסיף כי ההחלטה אינה רק עניין תכנוני: "אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ’ על הובלת המהלך. אחרי 20 שנה זו לא רק החלטת תכנון, זו הצהרה ציונית, לאומית וביטחונית ברורה: עם ישראל לא בורח מארצו אלא בונה, מחזק ומעמיק שורשים. נמשיך לפתח את השומרון בדרך ליעד ולחזון - מיליון תושבים ביהודה ושומרון".