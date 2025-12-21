ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, בירך היום (ראשון) בוקר על אישור הקבינט להסדרת 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ביוזמת שר האוצר בצלאל סמוטריץ’.

"תושבי השומרון ועם ישראל כולו חוזרים הביתה - ומתקנים הלכה למעשה את איוולת ההתנתקות. חזרנו לחומש, חזרנו לשא-נור, וכעת ההחלטה להסדיר יישובים נוספים ולהקים יישובים חדשים בצפון השומרון משלימה את תיקון העוול - כך שיהיו בצפון השומרון יותר יישובים משנעקרו", אמר ראש המועצה.

הוא הוסיף כי ההחלטה אינה רק עניין תכנוני: "אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ’ על הובלת המהלך. אחרי 20 שנה זו לא רק החלטת תכנון, זו הצהרה ציונית, לאומית וביטחונית ברורה: עם ישראל לא בורח מארצו אלא בונה, מחזק ומעמיק שורשים. נמשיך לפתח את השומרון בדרך ליעד ולחזון - מיליון תושבים ביהודה ושומרון".