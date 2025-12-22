בימים אלו יוצא לדרך פרויקט חדש בגבעת שמואל, במיקום שנחשב לאחד המבוקשים והחזקים בעיר אזור שכמעט ואינו מתחדש, עם ביקוש קבוע ויציב ומיעוט אמיתי של הזדמנויות חדשות.

זהו פרויקט שנמצא בשלב פריסל אמיתי הרבה לפני שיווק פתוח, הרבה לפני שהמחירים מתיישרים לפי "מחירון השוק".

למה זו הזדמנות יוצאת דופן?

הפרויקט מתוכנן ומבוצע על ידי חברת בנייה מהגדולות והיציבות בישראל, עם ניסיון מוכח, גב פיננסי חזק וסטנדרט בנייה גבוה. אכלוס משוער: כ-4.5 שנים - טווח זמן שמאפשר כניסה מוקדמת במחיר נמוך משמעותית, פריסת תשלומים נוחה ופוטנציאל השבחה משמעותי עד מועד האכלוס.

אבל גולת הכותרת היא המחיר: כ-250,000 ₪ מתחת למחירי השוק. כן, זה המספר. פער אמיתי, לא סיסמה. אותו אזור, אותו סטנדרט, אותו מוצר ובכל זאת מחיר שנמוך בכרבע מיליון שקלים ממחירים מקבילים בגבעת שמואל.

איך זה קורה?

המחירים האלו לא נוצרים במקרה. הם תוצאה של כניסה מאורגנת ומוקדמת לפרויקט, כקבוצת רוכשים ולא כלקוחות בודדים. קבוצת רוכשים מביאה ליזם ודאות, מהירות, חיסכון בעלויות שיווק והתחייבות מרוכזת. ובתמורה הרוכשים מקבלים מחיר ותנאים שלא קיימים בשיווק הפתוח.

PowerGroup מתמחה בדיוק בנקודת החיבור הזו - בין פרויקטים איכותיים בשלב מוקדם לבין רוכשים שמבינים נדל"ן ורוצים לפעול חכם. לא מדובר בפרויקט ראשון, אלא בשיטה שעובדת פעם אחר פעם איתור פרויקטים לפני השוק, בניית קבוצת רוכשים מדויקת וניהול מו"מ שמייצר יתרון כלכלי ברור.

למה דווקא גבעת שמואל?

גבעת שמואל היא אחת הערים המבוקשות והיציבות במרכז הארץ: קרובה לתל אביב, מוקפת צירי תחבורה, עם אוכלוסייה איכותית ומחסור מתמשך בהיצע חדש. כשפרויקט כזה יוצא לדרך ובשלב כל כך מוקדם הוא לא נשאר פתוח להרבה זמן.

למי זה מתאים? למי שמבין שנדל"ן טוב קונים לפני כולם. למי שמחפש עסקה מדויקת, לא רגשית. ולמי שיודע לזהות הזדמנות כשהיא עדיין שקטה.