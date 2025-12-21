במסגרת פרויקט תשתיתי רחב היקף, החל המנהל האזרחי בעבודות הנגשה ושדרוג תשתיות בקבר רחל - אחד האתרים הקדושים והמבוקרים ביותר בישראל.

העבודות מבוצעות בשיתוף משרד התחבורה והמרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ונפתחו בעקבות סקר בטיחות מקיף שערכה יחידת קמ"ט תחבורה במנהל האזרחי, אשר הצביע על ליקויים משמעותיים בסביבת הכניסה לאתר.

בשלב הראשון של העבודות מבוצעת הסדרה מלאה של כביש הגישה לאתר, לרבות הקמת כיכר תנועה תקנית במקומו של התוואי הישן.

בנוסף לכך, מוקם מפרץ ייעודי ובטיחותי לאוטובוסים, מותקנות תשתיות ביוב ותקשורת חדשות, ומבוצעות התאמות להנגשת תנועת הולכי רגל באתר.

עבודות להנגשת קבר רחל צילום: דוברות מתפ"ש

עם השלמת העבודות התשתיתיות, ייפתח שלב נוסף שיתמקד בשיפור המראה והחזות הכללית של מתחם קבר רחל, תוך שמירה על אופיו וקדושתו. מדובר בפרויקט הפיתוח והשימור המקיף ביותר שבוצע באתר בשנים האחרונות.

קמ"ט דתות במנהל האזרחי, שאול בטיש, מסר: "קבר רחל הוא סמל של מורשת, תפילה וחיבור עמוק של העם היהודי לדורותיו. ההשקעה הנרחבת בתשתיות ובבטיחות באתר מבטאת את מחויבותו של המנהל האזרחי לשימור המקום, להנגשתו לציבור המתפללים ולשמירה על ביטחון המבקרים. אנו נמשיך לפעול באחריות ובנחישות להסדרת התשתיות והבטיחות בקבר רחל, עבור הציבור הפוקד את המקום".