הזמרת והיוצרת ליעד אלון מפרדס חנה מוציאה בימים אלו שיר חדש - שיר הודיה העוסק דווקא בקבלה של הרגעים הקשים, בהסתכלות אמונית על מורכבות החיים, וביכולת למצוא מתיקות גם בזמנים לא ברורים.

השיר, שנכתב זמן קצר לאחר יציאת אלבום הבכורה שלה "לא לברוח", נולד לדבריה מתוך תחושת ריק ונפילת מתח לאחר תקופה אינטנסיבית של הצלחה. "חודש אחרי שהאלבום יצא הייתי ב'היי' - השמעות, ראיונות, כתבות, הופעות. ואז הגיע שקט. ריק. נפילת מתח. הרגשתי קצת אבודה", מספרת אלון.

"מתוך התסכול ניגשתי לפסנתר ושרתי שיר של זמר שאני מאוד אוהבת שמתאר בדיוק מצב כזה. כמה שעות אחר כך הוא שמע את הביצוע וכתב לי: 'מתי את באה להופיע איתי?'. הרגשתי כאילו השם שולח לי נשיקה, תזכורת לכך שאני לא רואה את כל התמונה. מצאתי את עצמי מזמזמת: 'תודה השם, תודה שהיה לי קשה'. משם המשכתי לכתוב את השיר".

ליעד אלון גדלה בבית מוזיקלי, כשהשפעה מרכזית על דרכה הייתה סבה, הרב יוסף סאסי - פייטן ידוע. כבר בגיל 13 החלה לכתוב ולהלחין, למרות שסביבתה לא ראתה בשירת נשים דבר מקובל.

בגיל 21 עצרה את עשייתה המוזיקלית בשל לחצים אישיים וסביבתיים, אך המוזיקה לא עזבה אותה. בתקופת הקורונה עשתה תפנית והחליטה להגשים את ייעודה.