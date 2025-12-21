שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע הערב (ראשון) כי בכוונתו לפעול לביטול חוק הקולנוע, המעניק מדי שנה מימון בסך 130 מיליון ש"ח לתעשיית הקולנוע בישראל.

את ההחלטה הוא מקשר לביקורת שנשמעה על טקס פרסי הקולנוע הממלכתי, ולדבריו - "השתלטות קיצונית על הענף שפוגעת בטקס ובצה"ל".

לדברי השר זוהר, "אני לא אתן לקומץ ביריונים מהשמאל הקיצוני להשתלט על ענף הקולנוע ולפגוע בטקס הממלכתי. אין לציבור עניין להמשיך לממן את עולם הקולנוע ונעביר תיקון לחוק שיבטל את המימון".

הוא הוסיף, "לאזרחי ישראל נמאס לשלם מכיסם לקומץ קיצונים שפוגעים בחיילי צה"ל ושלא מוכנים שיהיו קולות נוספים בקולנוע הישראלי".

ברקע לדברים עומדת הביקורת שנשמעה מצד אנשי קולנוע על רפורמת הקולנוע שאושרה לאחרונה, שלדברי השר "מעודדת הפקת סרטים שישראלים אוהבים".

לדבריו, "במשמרת שלי, מדינת ישראל לא תשלם מכיסה על פגיעה בשמה הטוב ובחיילי צה"ל הקדושים, זה פשוט לא יקרה. אני לא אאפשר להשתלט על הקולנוע הישראלי ואזרחי ישראל לא יממנו את השמאל קיצוני שנהנה לפגוע בחיילי בצה"ל. בעזרת השם התרבות תחזור לעם וההתנהלות האלימה הזו נגד הטקס מביאה אותי להחלטה ללכת בנושא הזה עד הסוף".