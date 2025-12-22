במערכת הביטחון מביעים בימים האחרונים תסכול מהתנהלות חמאס בכל הנוגע להשבת החלל החטוף רן גואילי ז"ל.

לדברי בכירים, חמאס טרם ביצע חקירה של מספר מחבלי ג'יהאד אסלאמי שמחזיקים במידע קריטי על מקום קבורתו - למרות שהשמות הועברו אליהם מישראל.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, ישראל העבירה לחמאס מסר חד משמעי שלפיו אם יחקרו את אותם מחבלים, ניתן יהיה להגיע אל הנקודה המדויקת שבה נקבר גואילי. נכון לעכשיו, חמאס נמנע מהמהלך - דבר שמתפרש בישראל כגרירת רגליים מכוונת.

במהלך הלחימה בעזה, נמנעה ישראל במכוון מחיסול המחבלים האמורים - מדובר בקבוצה מצומצמת - מחשש שהמידע שברשותם ייעלם עם מותם.

המהלך מזכיר את מדיניות ההימנעות מחיסול דומה כלפי מחבלים שידעו פרטים על מקום הימצאו של סגן הדר גולדין ז"ל.

ההערכה כיום במערכת הביטחון היא כי גואילי קבור במזרח העיר עזה - ככל הנראה בשכונת סג'עיה או בשכונת זיתון.

גורמים המעורבים בפרטים אומרים כי "יש אנשים בעזה שיודעים יותר ממה שאנחנו יודעים בנושא, אבל אנחנו אופטימיים שיהיה אפשר לפתור את הפרשה הזו".