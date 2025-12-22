המגיש אלירז שדה חגג אמש (ראשון) את יום הולדתו ה-43 לפי התאריך העברי, וזכה להפתעה מרגשת בשידור חי. במהלך תוכניתו "מדברים חדשות" בערוץ i24NEWS, הצטרפה אשתו, אילנית לוי, לברך אותו בשידור.

לוי, שנשואה לשדה זה כשבע שנים, אמרה בשידור: "מאמי שלי, שיהיה לך מזל בחיים, לכל השאר אני דואגת. היום שבו נולדנו זה היום שבו היקום החליט שהוא לא יכול להתקיים בלעדינו יותר. אני הגעתי לפה חצי שנה לפניך, וביום שאתה באת, זה היום שבו השם החליט שאני לא אוכל בלעדיך".

בהמשך דבריה הוסיפה: "נכון שנפגשנו אחרי הרבה שנים, אבל הכל כמו שאתה אוהב להגיד - מתוכנן וידוע וכל דבר מגיע בעיתו. תודה על מי שאתה בשבילי ובשביל הנשמה שלי, ואני אוהבת אותך כל כך".

לוי סיכמה במילים אישיות: "שתמיד נישאר ככה לשנים רבות של שיגעונות ובלאגן טוב בחיים. שתמשיך לעשות שטויות ולהתלונן שאתה הילד הרביעי, ובעזרת השם שיהיו לנו עוד. ואני אפסיק פה כי תיכף אני אבכה. אני אוהבת אותך".