מרתון מבוקש. בעוד כחודשיים יצא לדרך בפעם השביעית, מרתון ארץ ים המלח של המועצה האזורית תמר, המרתון במקום הכי נמוך בעולם.

כחודשיים לפני יריית הזינוק של המרתון במקום הכי נמוך בעולם, הודיעה המועצה האזורית תמר כי כלל הכרטיסים למרתון היוקרתי אזלו וכי למעלה מ-8,000 רצות ורצים הבטיחו כבר את מקומם במרתון.

המרתון נחשב ליוקרתי ומבוקש, כשזה זכה במקום הראשון בתחרות 9 המירוצים המיוחדים בעולם על ידי מגזין הריצה הבינלאומי הנחשב "The Running Week".

במועצה האזורית תמר, המארגנת את המירוץ היוקרתי, הודיעו כי בשל מכירת כלל הכרטיסים כחודשיים לפני יריית הזינוק, הוחלט לפתוח רשימת הממתנה אליה ניתן להירשם באתר המרוץ.

זוהי השנה השביעית לקיומו של המרוץ שכבר הפך למסורת - חווית ריצה ייחודית במקום הנמוך בעולם, המאפשרת לחצות את הים על גבי סוללות מלח בנוף בראשית מדברי.

לצד הפקה איכותית ומוקפדת עם ניהול מסלול מקצועי בסטנדרטים בינלאומיים המושך אליו רצים מקצועיים מכל הארץ, המירוץ מושך אליו גם רצים חובבים מכל הרמות שמגיעים כדי לחוות ריצה באחד המסלולים הייחודיים והיפים בעולם, ובזכות הגישה למגוון כה רחב של מקצים, מ5 ק"מ ועד ל-50 ק"מ.

גולת הכותרת של המרוץ כאמור היא ריצה אל תוך הים על סוללת הגבול של מפעלי ים המלח המקיפה את חלקו הדרומי של ים המלח. הגישה לאזור והעליה על הסוללה מתאפשרת רק במסגרת מרתון ארץ ים המלח ובפני הרצים מתגלים נופים עוצרי נשימה.

הסוללה משמשת כאזור הגבול בין שטחי ים המלח הישראלי לים המלח הירדני והיא נפתחת רק פעם בשנה עבור רצי המרתון.

תחילתו של מרתון ארץ ים המלח המבוקש החל עם מרוץ עין גדי הוותיק, אשר במשך למעלה מ-30 שנה אירח רבבות רצים והיווה נקודת עוגן בלוח המרוצים השנתי של חובבים ומקצועיים מכל הארץ, אשר התמכרו לנוף הקסום ולשקט. לאורך השנים הוקדש מרוץ עין גדי לזכרם של האחים תומר וגיורא רון, בני קיבוץ עין גדי וכהמשך למפעל ההנצחה, מקצה חצי מרתון באירוע יתקיים לזכרם.

המרתון יוזנק בשעה 6:15 מנקודת האמצע שבין האיזור הצפוני של מלונות עין בוקק והאיזור הדרומי של המלונות, כאשר נקודת ההזנקה שונתה מבשנים עברו בעקבות פיתוח תיירותי.

המרתון בו יקחו חלק למעלה מ-8,000 רצים, יתקיים על פני שישה מקצים שונים:

5 ק"מ - מסלול ריצה והליכה נוח למתנסים בחוויית הריצה, 10 ק"מ - ריצת הלוך-חזור על סוללת המלח הראשית שחוצה את הים, 15 ק"מ -"סובב תמר" מסלול הקפה מלא של סוללות המלח, 21.1 ק"מ חצי מרתון - מסלול מהיר ושטוח, המקצה ע"ש תומר וגיורא רון ז"ל, 42 ק"מ מרתון - ריצה סביב חופו של ים המלח הדרומי וריצת 50 ק"מ אולטרה מרתון - אליפות ישראל למרחק 50 ק"מ.

עם סיום שנתיים של מלחמה, השנה ייקחו חלק במרתון גם קבוצות ריצה רבות של כוחות צבא ובטחון, משטרה ומשרתי מילואים.

ניר ונגר, ראש מועצה אזורית תמר אמר כי "מרתון ארץ ים המלח הופך זו השנה השביעית למסורת חשובה ומרגשת, וממשיך לצבור פופולריות בזכות המסלולים המרהיבים והחוויה הייחודית שהוא מציע. מדובר בהזדמנות נהדרת לשלב ספורט, טבע ותרבות, ולהתנסות בריצה באחד המקומות המיוחדים ביותר בארץ.

האזור שלנו מציע שילוב מושלם של נופים עוצרי נשימה, אתרי טבע מרהיבים ומגוון אטרקציות תיירותיות - והשנה, כאשר המועצה האזורית תמר מציינת 70 שנה להיווסדה, האירוע מקבל משמעות מיוחדת נוספת.

אני מזמין את כל הרצים להגיע, לקחת חלק בחגיגות, ולהיות חלק מאירוע ספורטיבי בלתי נשכח".

הפקת המרתון בשיתוף חברת אופקים מציעה לרצים ולבני משפחותיהם מגוון חבילת אירוח במחירים אטרקטיביים במגוון מלונות עין בוקק.

חבילת האירוח נבנו במיוחד לפי צרכי הרצים וכוללת ארוחת שחר מוקדמת בחמש בבוקר, צ’ק אאוט מאוחר לאחר המרוץ ועוד. ביום חמישי בערב יתקיימו במלון ארוחת פסטה ומפגש רצים.

הרצים ובני משפחותיהם יוכלו להנות ולטייל גם ממסלולי הטבע ולהנות מהאטרקציות התיירותיות שבאזור.

המרתון מתקיים ביוזמת המועצה האזורית תמר, בסיוע ובתמיכת מפעלי ים המלח ,משרד התיירות וזרוע ביצועו - החברה הממשלתית להגנות ים המלח ורשות ניקוז ים המלח.