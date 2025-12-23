שדר הכדורגל, אבי מלר, הלך לעולמו היום (שלישי) בגיל 72 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן.

מלר גדל בחיפה ולאחר שירותו הצבאי יצא ללמוד תקשורת בלונדון ונשאר בבריטניה קרוב לעשור. הוא שימש ככתב של "על המשמר" ו"מעריב".

בשנת 1992 הצטרף לערוץ הספורט והוביל שידורים רבים - של הליגה האנגלית וליגות נוספות.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ספד לו: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתו של אבי מלר, אחד מקולות הספורט המזוהים והאהובים בישראל. אבי ליווה דורות של אוהדים בשידוריו, בפרשנות חדה, בידע עצום ובאהבה אמיתית למשחק. באופן אישי, נהניתי במיוחד לשמוע אותו משדר את הליגה האנגלית - בקולו הייחודי, בהתלהבות ובבקיאות יוצאת הדופן. קולו וסגנונו הפכו אותו לדמות מיתולוגית בנוף התקשורת הישראלית. תרומתו לספורט הישראלי תישאר חקוקה בזיכרון הציבורי".