מורן קורס פגשה את רחל גולדברג-רוטנברג, אלמנתו של סרן במיל' הרב אבי גולדברג הי"ד, שנהרג במלחמת חרבות ברזל.

בריאיון שפורסם ב'הידברות' היא מתארת את החיים שאחרי האובדן - ואת החיים שנולדו מחדש בעקבות נישואיה לעמינדב, אלמן בעצמו, עמו הקימה משפחה חדשה.

רחל משתפת במסע מורכב ואמיץ של כאב ותקווה, געגוע ובחירה, זיכרון חי ופועם לצד אהבה מחודשת שצמחה בלבה.

היא מדברת על האפשרות לחיות עם שני רגשות גדולים באותו הזמן: לזכור ולאהוב את בעלה שנפל, ובמקביל לבנות קשר חדש - מתוך שמחה, אמונה והכרת תודה.

במהלך הריאיון היא מתארת את התמיכה מהמשפחה, כיצד הילדים קיבלו את הקשר החדש, ואת הבחירה לצעוד קדימה מבלי למחוק את מה שהיה - אלא להוסיף עליו.

הקשר בין אבי לעמינדב החל עוד קודם לכן, ורחל רואה בכך יד השם, סיעתא דשמיא, והזדמנות לחיים מחודשים, מבלי לוותר על העבר.

החיים לצד השכול, היא מדגישה, אינם חיים של ויתור - אלא של התרחבות הלב. רחל משתפת גם על שגרת החיים החדשה, על ההתמודדות עם השאלות מהילדים, על הזיכרון החי של אבי בכל פרט בבית - ועל הפלא שביכולת להכיל כאב ושמחה באותו מרחב.