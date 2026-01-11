בית אל ממשיכה בתנופת בנייה והתרחבות. על פרויקט הבנייה הבא של הישוב מספר הראל באסל, משווק הפרויקט, מנכ"ל ובעלים של הראל שיווק נכסים בע"מ.

כ-1,500 משפחות מתגוררות בבית אל, ישוב המעניק לתושביו שילוב בין הווי התיישבותי ליתרונותיה של עיר, לבד מהקרבה לירושלים. "הישוב עבר מהפך גדול מאוד ב-15 השנים האחרונות ולא סתם הוא מכונה בירת בנימין", אומר באסל.

על המיזם המתוכנן לקום בקרוב בבית אל הוא מספר: "חברת בתי אמנה בשיתוף ש.א.ג ולול משווקת בבית אל פרויקט חדש של 52 יחידות דיור, פרויקט מאוד יוקרתי במפרט טכני גבוה", הוא אומר ומספר על "דירות של ארבעה, חמישה ושישה חדרים במחירים שנעים בין מ-1,440,000 ₪ עד 2,250,000 ₪, מחירים שפויים לגמרי ביחס למה שקורה כעת בשוק".

"הפרויקט מתאים לזוגות צעירים שרוצים להתחיל במחירים זולים ונגישים, ולמשפחות מבוגרות יותר שרוצות לגור בבתים קצת יותר גדולים שגם להן יש לנו מענה בדירות של 5 ו-6 חדרים", אומר באסל ומציין כי המיזם מתאים גם למשקיעים.

הפרויקט נמצא במקום נגיש ושקט, דקה מכל מה שחשוב בעיר הבירה של בנימין, בית אל: דקה מהמינימרקט השכונתי, דקה מהטיילת החדשה, דקה ממגרשי הספורט, דקה ממרכזי קניות ופנאי ודקה ממוסדות החינוך לילדים.

"כל מה שניתן למצוא בעיר ניתן למצוא גם בבית אל. זה מתחיל בבריכה מקורה שפועלת לאורך כל השנה, סופרמרקט, חדרי כושר, מתנ"ס פעיל, מסעדות, חנויות בגדים ועוד", הוא אומר ושב ומדגיש כי יתרונותיה של בית אל קיימים במקום עצמו, גם ללא קשר לקרבת הישוב לירושלים.

לקראת תום הסיור ברחבי המועצה לוקח אותנו הראל באסל למרומי אתר חלום יעקב המשקיף על הישוב כולו, שם, הוא אומר, "אנחנו מתחברים לא רק לנדל"ן, לקהילה ולישוב אלא גם להיסטוריה שלנו, שייכות למסורת היהודית וחיזוק הקשר המיוחד של עם ישראל למורשתו ולארצו".

