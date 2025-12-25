נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, דחה היום (חמישי) את ערעור פרקליטות המדינה, ואישר את שחרורו של סער אופיר למעצר בית - אחרי למעלה משנה במעצר.

כזכור, בית המשפט המחוזי החליט לשחרר את אופיר כבר ביום ראשון האחרון, אך הפרקליטות ביקשה לעכב את הביצוע והגישה ערעור לעליון.

לפני כשנה וחצי נעצר אופיר בחשד למעורבות באירוע חמור. לפי החשד, בחודש אוגוסט, יחד עם שמונה חיילים ושוטרים נוספים, עיכבו פלסטיני סמוך לנחל עוג'ה, חטפו אותו, היכו אותו באכזריות והשאירו אותו פצוע בשטח.

לטענת המעורבים, במכשירו של הפלסטיני נמצאה תמונה שקשרה אותו לארגון חמאס.

לפי ממצאי החקירה, החשודים העלו אותו לרכב, הסיעו אותו למקום מבודד, תקפו אותו באלימות קשה והותירו אותו מדמם וללא סיוע.

אם הנרצחת בנובה לסער אופיר: "אתה הגיבור" ערוץ 7

אופיר נעצר בפעם הראשונה בחודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל, לאחר שסיפר כי הרג שלושה מחבלי נוח'בה ביום שבת, 7 באוקטובר, בעת שהגיע עם אחרים לסייע בלחימה באזור עוטף עזה.

בהמשך, פרקליט המדינה, עמית איסמן, החליט לגנוז את התיק בעניינו בעילה של חוסר אשמה, לאחר שנמצא כי אין ראיות ממשיות נגדו, וכי ההודאות שמסר היו ככל הנראה התרברבות בלבד.