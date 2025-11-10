ד"ר ולנטינה גוסק זועקת בדיון ערוץ 7

במהלך דיון סוער שהתקיים הבוקר (שני) בוועדת החוקה של הכנסת, התפרצה ד"ר ולנטינה גוסק, ששכלה את בתה מרגריטה הי"ד בטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, ומחתה על מעצרו של סער אופיר.

"חייל שלנו סער אופיר חטוף על ידי הפרקליטות. מה קורה פה? מה יש לכם? תחזירו אותו הביתה!", זעקה גוסק במהלך הדיון.

בהמשך התייחסה גם לאחרים שנעצרו, ואמרה: "72 ילדים, טובי בנינו, שיצאו בגלל שלא היה צבא להגן על העם שלנו, הם נמצאים עכשיו בכלא במקום מי שצריך להיות בכלא כבר מזמן".

סער אופיר נעצר ונחקר בעבר במסגרת תיק שעסק בחשד להמתת פלסטיני כפות לאחר טבח ה-7 באוקטובר.

עם זאת, פרקליט המדינה, עמית איסמן, החליט לגנוז את התיק בעניינו של אופיר בעילה של חוסר אשמה, לאחר שנמצא כי אין ראיות ממשיות נגדו, וכי ההודאות שמסר היו ככל הנראה התרברבות בלבד.

מסקנה דומה התקבלה גם בעניינם של רועי יפרח, ישראל ביטון, עקיבא קאופמן וישראל פרץ, שנחקרו במסגרת אותו תיק.

ניתוח כולל של חומרי החקירה העלה כי הודאות שנמסרו היו סותרות, דלות, ובמקרים מסוימים אף הופרכו בראיות פורנזיות.

עם זאת, לפני כשנה וחצי נעצר אופיר שוב, הפעם בחשד למעורבות באירוע חמור נוסף.

לפי החשד, בחודש אוגוסט, יחד עם שמונה חיילים ושוטרים, עיכבו פלסטיני סמוך לנחל עוג'ה, חטפו אותו והכו אותו באכזריות.

החשודים טענו כי במכשירו נמצאה תמונה שקישרה אותו לחמאס, אולם על-פי החשד, הכניסו אותו לרכב, הסיעו אותו למקום מבודד, היכו אותו קשות - והשאירו אותו פצוע ומדמם בשטח.