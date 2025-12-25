משפחתו של סמל גור קהתי, שנהרג בלחימה בלבנון, עקרה את מצבתו הצבאית מקברו והניחה אותה בכניסה למשרד הביטחון.

על המצבה נכתב: "עבור הרמטכ"ל אייל זמיר", במחאה על החלטת הפרקליטות הצבאית לסגור את תיק החקירה נגד ראש מטה חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה יואב ירום.

האם, מעיין אגמון קהתי, כתבה ברשתות החברתיות: "פירקנו את המצבה הצבאית! שיחררנו את גור מצבא ההגנה לאל"מ. ממקום שהוא נתן בו את כל כולו, את כל מהלך חייו שנבנה בדם יזע ודמעות".

קהתי ורב-סרן במילואים זאב (ז'אבו) ארליך נפלו בקרב בנובמבר 2024 בהיתקלות עם מחבלי חיזבאללה באזור מבצר עתיק בדרום לבנון.

לפני כשבוע הודיעה הפרקליטות הצבאית לאל"ם (מיל') יואב ירום, שהיה רמ"ט החטיבה בעת התקרית, כי תיק החקירה בעניינו ייסגר ולא ינקטו נגדו צעדים פליליים.

עם זאת, הומלץ על נקיטת צעדים פיקודיים. החלטה זו הובילה למחאה החריפה מצד משפחתו של קהתי.