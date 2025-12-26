ישראל גנץ, רכז ארגון מחוז שרון-שומרון בתנועת בני עקיבא, משתף בשיחה עם ערוץ 7 ברגע יוצא דופן של אנושיות מהשירות הסדיר שלו בבסיס הקריה - רגע שנחרת בו עד היום.

לפני שלוש שנים שירת גנץ בלשכת ראש להק מסוקים בבניין חיל האוויר, בסמוך ללשכתו של ראש להק מבצעי אוויר - תא"ל עומר טישלר, שמינויו לתפקיד מפקד חיל האוויר הבא אושר אתמול.

עוד באותו נושא: מינויים חדשים בצמרת צה"ל

"הייתה לנו מנקה לקומה - אישה טובה ופשוטה שעבדה בבניין חיל האוויר תשע שנים", מספר גנץ. "בכל בוקר הייתה מגיעה ב-7:00, נכנסת למשרד של טישלר ואומרת לו 'בוקר טוב' ומתחילה בעבודתה".

כשהודיעה שהיא עוזבת את עבודתה, החליטו אנשי הלשכה להיפרד ממנה בצורה אישית - כולל מתנה ושריון זמן ביומן של שני תתי-אלופים - טישלר ומתן עדין, אז ראש להק מסוקים.

"אני לא אשכח את הרגע הזה", הוא ממשיך. "טישלר עמד לידה והקריא חמשיר שכתב לה לכבוד הפרידה. היא עמדה ודמעות זלגו מעיניה".

לדבריו של גנץ, "זה היה רגע כל כך אנושי, כל כך ישראלי - קצין בכיר מאוד בצה"ל שעוצר להגיד תודה אישית ומרגשת למנקה".