שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (רביעי) את מינוי תת-אלוף עומר טישלר למפקד חיל האוויר, ואלוף אייל הראל למפקד חיל הים.

ההחלטה התקבלה לאחר שמבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, השלים בדיקה מעמיקה בעניינו של תא"ל טישלר, בהקשר לאירועי ה-7 באוקטובר.

הבדיקה כללה מעבר לתחקירים שכבר פורסמו - ראיונות עם קצינים, בחינת חומרים והקלטות מקור. בתום הבדיקה, המליץ וולנסקי לאשר את המינוי.

במקביל, גם בעניינו של אלוף אייל הראל הושלמה בדיקה מעודכנת, שבוצעה בהתאם להנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר, בעקבות דו"ח תורג'מן. המבקר לא מצא ליקויים מערכתיים או אישיים העלולים להשפיע על מועמדותו, והמליץ אף במקרה זה לאשר את המינוי.

כ"ץ אמר: "מדובר בשני קצינים מצטיינים שיוסיפו לעוצמתו של צה"ל באוויר ובים. אני מאחל להם הצלחה רבה בתפקידיהם ומדגיש את חשיבות חיזוק צה"ל וזרועותיו על מנת להבטיח את ביטחון מדינת ישראל מול האתגרים הביטחוניים הניצבים בפניה".

כ"ץ הוסיף כי "כעת נותר להשלים את תחקיר 'חומת יריחו' החיוני המבוצע ע"י הצוות שמינה הרמטכ"ל ובמעורבות מלאה של מבקר מערכת הביטחון, כבסיס לקבלת ההחלטות לגבי מינויים עתידיים והפקת לקחים מערכתיים ביחס לבניית כוחו ויכולותיו של צה"ל".