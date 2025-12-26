הרב בנימין הכהן מונק ז"ל, דמות מרכזית בעולם הישיבות בירושלים במשך למעלה משלושה עשורים, נפטר אמש (חמישי) בגיל 63.

הרב מונק נחשב לאחד ממרביצי התורה המובילים בישיבת מיר במשך עשרות שנים. הוא נודע בפעילות החסד הענפה שניהל בשקט ובהצנעה. מדי חג סייע למאות לומדי תורה.

היה מקורב במיוחד לרב דן סגל, שהפקיד בידיו סכומים גדולים של כספי מעשרות למטרות חסד. תושבי שכונת רמת שלמה בירושלים, שם התגורר, מכירים היטב את דמותו ואת פעילותו.

בשנים האחרונות סבל הרב מונק ממחלה קשה, אך למרות הכאב המשיך להגיע לישיבת מיר כמעט מדי יום. מכריו מתארים אותו כאדם שתמיד הייתה צהלת התורה על פניו.

הלוויה תתקיים הבוקר בשעה 10:30 מביתו ברחוב חזון איש 60 ברמת שלמה, ומשם לבית העלמין הר המנוחות בירושלים שם ייטמן.