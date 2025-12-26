לוחמי שירות בתי הסוהר פרצו היום (שישי) לתאו של המחבל מחמוד עטאללה מפרשת הסרסור בסוהרות.

המהלך בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל בשירות בתי הסוהר, ולפיו עטאללה תכנן להוביל הפרות סדר בתוך בתי הכלא הביטחוניים.

נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי, הורה על "פעולות מניעה וסיכול מיידיות וקשות" נגדו. בעקבות זאת, עטאללה הוצא מתאו והועבר לבידוד בצינוק.

עטאללה לא שוחרר בעסקאות החטופים האחרונות, וזאת בשל חומרת העבירות שביצע כלפי סוהרות ישראליות לפני כעשור.

פרשת הסרסור בסוהרות נחשפה לאחר שחיילת לשעבר ששירתה כסוהרת בכלא גלבוע חשפה בעדות פומבית כי נפגעה מינית על ידי מחבל ביטחוני בכלא. בעקבות הפרסום נפתחה חקירה מחודשת, שבמסגרתה נאספו עדויות נוספות ונבדקה התנהלות הדרג הפיקודי במתקן הכליאה.

במסגרת החקירות עלה חשד כי סוהרות הועברו לאגף הביטחוני לבקשת אסירים, לכאורה לשם שמירה על שקט במתקן. מפקד כלא גלבוע לשעבר, פרדי בן שטרית, העיד כי אירועי הסרסור היוו אירוע מכונן בארגון, והצביע על פגיעה חמורה בסוהרות החובה ששירתו בכלא.

בעקבות חידוש החקירה, הוחלט על העמדתם לדין בכפוף לשימוע של מפקד כלא גלבוע לשעבר באסם קשקוש וקצין המודיעין לשעבר ראני באשה, בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ואי-מילוי חובה רשמית. בנוסף, הוחלט על העמדתו לדין של עטאללה עצמו, בכפוף לשימוע, בגין עבירות שבוצעו כלפי שלוש סוהרות.