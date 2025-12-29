בישוב עלי הולכת ונבנית בימים אלה שכונה חדשה, 'טופ עלי'. אלעד שלי, מנהל השיווק של השכונה החדשה ערך לנו סיור קצר בין הבתים הצומחים מול הנוף המיוחד של הישוב.

"עלי הוא ישוב גדול ועם זאת יש בו קהילתיות רחבה מאוד, תנועות נוער, פעילויות לנוער, פעילויות לציבור המבוגר, פעילויות לגיל הרך, בריכת שחייה, ספרייה, חוגים, מגרשי כדורגל ועוד, והכול בישוב אחד. הכול נמצא כאן, לא צריך לצאת החוצה", אומר שלי ומזכיר את מיקומו המרכזי של הישוב בין ישובי בנימין.

החלום לבית קהילתי בלב הארץ - עכשיו במחיר שאפשר להרשות לעצמכם.

שלי מספר על המפרט העשיר של הדירות ההולכות ונבנות בשכונה החדשה, דירות של ארבעה וחמישה חדרים מ-124 מטרים ועד 152 "במחירים הטובים ביותר באזור", כלשונו. "דירת ארבעה חדשים של 124 מטר עם שתי מרפסות בקומת הכניסה רק ב-1.55 מיליון שקלים. דירות גג ענקיות של 152 מטרים עם חצר גדולה של 170 מטר ומחסן ב-1.9 מיליון שקלים והמפרט עשיר מאוד - כולל מזגנים בכל הדירות וריצוף 80 על 80 בחללים הציבוריים".

שלי מכניס אותנו לאחת הדירות שבשלבי הבנייה להתרשמות מהמטבח הגדול, מפינת האוכל, מהסלון רחב הידיים ומהגינה הגדולה הצופה אל הנוף המיוחד של עלי.

לזאת הוא מוסיף ומזכיר את המיקום המרכזי של השכונה, מרחק הליכה מהמרכז המסחרי ובו סופר גדול, חנויות ביגוד והנעלה, מסעדות ועוד, ובסמוך לה גם למוסדות חינוך בהם הישיבה התיכונית ומבנה תנועת הנוער.

"יש לנו הרבה מה להציע", הוא אומר ומזמין לכוס קפה והתרשמות מקרוב מהדירות, מהישוב ומתנאי המימון הנוחים.

לא צריך לוותר על כלום: חינוך איכותי, תרבות, נוער, בריכה - והכול במרחק הליכה.