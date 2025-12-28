עיתון א-שרק אל-אווסט דיווח היום (ראשון) כי כוח מיוחד של ישראל פעל בתוך העיר עזה ו"חטף" את מוחמד עזאם, מחבל בולט בארגון הג'יהאד האיסלאמי, שלפי הדיווח היה מעורב בהחזקת גופתו של הלוחם רן גואילי ז"ל.

האירוע התרחש, לפי הפרסום, לפני כחמישה ימים בשכונת זיתון שבעיר עזה, סמוך לבית החולים "אל-מעמדאני", מרחק של כקילומטר מהקו הצהוב.

על פי העיתון, מוחמד עזאם הוא אחד מארבעה מחבלים שהיו מעורבים בחטיפה של גואילי, וגופתו מוחזקת ככל הנראה בידי חמאס.

עוד נטען כי שמותיהם של הארבעה נמסרו על ידי ישראל לחמאס, לצורך חקירה פנימית והפקת מידע על מקום הימצאות הגופה.

בתוך כך, במערכת הביטחון מביעים תסכול מהתנהלות חמאס בכל הנוגע להשבת גואילי ז"ל.

בשבוע שעבר דווח כי לדברי בכירים, חמאס טרם ביצע חקירה של מספר מחבלי ג'יהאד אסלאמי שמחזיקים במידע קריטי על מקום קבורתו - למרות שהשמות הועברו אליהם מישראל.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, ישראל העבירה לחמאס מסר חד משמעי שלפיו אם יחקרו את אותם מחבלים, ניתן יהיה להגיע אל הנקודה המדויקת שבה נקבר גואילי.

נכון לעכשיו, חמאס נמנע מהמהלך - דבר שמתפרש בישראל כגרירת רגליים מכוונת.