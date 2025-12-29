שנתיים לאחר שחרורו מהשבי, אלקנה בוחבוט חושף לראשונה את מה שעבר עליו במעמקי השבי - ומספר על ההתעללות הנפשית שחווה מצד שוביו, שהתמקדה דווקא במשפחתו הקרובה ביותר: אשתו רבקה ובנו הקטן ראם.

בראיון לחדשות 12 סיפר בוחבוט כי שוביו זיהו את הקשר העמוק לבני משפחתו והפכו אותו לכלי עינוי. לדבריו, נאמר לו פעמים רבות כי אשתו עזבה אותו, ובמקרים אחרים אף נטען בפניו כי מתה. "הם היו דואגים להשפיל אותי", סיפר.

בין הרגעים הקשים שתיאר, שיחזר בוחבוט כיצד אחד משוביו שאל לשמו של בנו. לאחר שהשיב "ראם", השיב המחבל: "אני עכשיו הולך להתפלל שהוא ימות". לדבריו, אותו אדם כרע ברך והשתחווה מולו - במטרה להפחיד אותו ולהכות בנקודה הרגישה ביותר עבורו.

לדבריו, גם לאחר שחרורו, הדאגה לבנו המשיכה לרדוף אותו. הוא הודה כי בתחילה חשש מהמפגש המחודש: "בהתחלה לא רציתי לראות אותו כי פחדתי שהוא לא ירוץ אליי, או שהוא לא יזהה אותי, או שאני לא אזהה אותו. והיה לי פחד גדול".

בריאיון תיאר כיצד ניסה להתכונן לרגע המפגש, אך לא קיבל תשובות ברורות. "פשוט אמרתי להם, תגידו לי מה אני עושה, תסבירו לי מה אני הולך לעשות - ואין להם תשובות".