שיעור חשוב שנלמד ב-2025

השוק הישראלי ב-2025 היה טוב - אבל השוק לא תמיד יהיה כך. עבור משקיעים ישראלים, חשיפה למט"ח היא לא רק עניין של תנודתיות - היא יכולה להוסיף הרבה אם השקל נחלש, אבל גם למחוק תשואה מצוינת אם כיוון השוק משתנה.

שמעון, משתתף בוובינר קודם, מספר: "הבנו שהמט"ח לא מנהל אותנו, וזה חשוב לדעת אילו מסלולים מתאימים לנו". רעות, גם היא משתתפת, מוסיפה: "גילינו ש-SP500 הוא לא האפשרות האופטימלית, אלא שילוב חכם של השקעות שונות".

מאיר מור יוסף, מנהל תחום ההשקעות בשוק ההון והנדל"ן בחברת גולה, בעל ניסיון של 25 שנים כיועץ פנסיוני ומנהל השקעות, מסביר: "בשנת 2026, עם תנודתיות צפויה סביב ריבית, אינפלציה וגיאופוליטיקה - לא נוכל להרשות לעצמנו לעבוד על פי תחושות. כל אחד צריך להחליט מראש: אילו נכסים מגודרים, אילו נשארים פתוחים, ומה גבולות הסיכון במט"ח".

למפת דרכים מלאה ל-2026 - הצטרפו לוובינר ב-6.1 בשעה 20:30

פיזור אמיתי - לא רק רשימת קניות

"פיזור" הוא מושג ששומעים הרבה, אבל רבים עושים אותו כמו רשימת קניות. פיזור אמיתי לא רק משלב סוגי נכסים שונים, אלא יוצר מקורות תשואה מגוונים: מניות איכותיות שמשלבות צמיחה עם דיבידנדים, אג"ח עם מח"מ נשלט ולא "הימור ריבית", קרנות גידור בנאמנות, ומוצרים מובנים (סטרקצ'רים) שמגנים על התיק. כמו כן, יש מקום לכלול נכסים ריאליים כמו נדל"ן ותשתיות, ולעיתים גם אלטרנטיביים - במינון שיעזור להוסיף יציבות לתיק, ולא לסבך אותו.

אבי, משתתף אחר בוובינר, מספר: "הפסקנו 'להרגיש' את השוק - אנחנו עכשיו מנהלים אותו." משה מוסיף: "הכרנו השקעות שלא יצא לנו להכיר לפני כן".

הזדמנויות לא בהכרח מופיעות כשהשוק יציב

הזדמנויות אמיתיות נוטות להופיע כשהשוק רעשני וכאוטי. אלו בדיוק הרגעים שבהם מי שיש לו נזילות, כללי איזון-מחדש ותהליך מסודר לקבלת החלטות - יכול לרכוש נכסים איכותיים במחירים אטרקטיביים במקום לרדוף אחרי השוק.

חברת גולה, שמנהלת מיליארדי שקלים עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים, ראתה מקרוב איך ההבנה בנוגע לניהול סיכונים וניהול מט"ח יכולה לשפר משמעותית את ניהול התיקים. בוובינרים הקודמים של מאיר, משתתפים דיווחו על שיפור בהבנה וביכולת לזהות הזדמנויות.

מה תקבלו בוובינר ב-6 בינואר?

הוובינר הקרוב מציע מפת החלטות פרקטית לשנת 2026. במהלך הוובינר, תלמדו:

איך לבנות תיק השקעות מנצח שמתאים למטרות, אופק הזמן ונזילות שלכם.

איך לנהל סיכונים בצורה מעשית - הקצאת נכסים, מח"מ, גבולות הפסד ואיזון-מחדש.

איך להתמודד עם המט"ח כדי לא להפסיד תשואה - ומתי כדאי להימנע מגידול בחשיפה למט"ח.

איך לזהות הזדמנויות אמיתיות בזמן תנודתיות בשוק, ולהבדיל בינן לבין רעש מיותר.

איך להגן על תיק ההשקעות ולבצע התאמות לשינויים בחיים שלכם.

2026 לא דורשת ניחושים, אלא שיטה

אם 2025 נתנה לכם רוח גבית, 2026 מציבה אתגרים חדשים. מאיר מור יוסף מסכם: "מי שעובד עם שיטה - לא צריך לנחש. המעבר הנכון הוא מחשיבה של 'איזה נכס ייתן לי את התשואה הגבוהה ביותר' לחשיבה של מנהל השקעות: איזו מערכת החלטות תגן עליי ותאפשר לי להרוויח גם כששוק משתנה".

הוובינר יתקיים ב-6 בינואר 2026 בשעה 20:30 בזום. מספר המקומות מוגבל, ההרשמה נסגרת ביום שני.

