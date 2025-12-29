בשנת 2023, לאחר עשרות שנות ניסיון בליווי פרויקטים וקידום עסקאות נדל"ן בהיקפים משמעותיים, קיבל ציון דמרי החלטה להתמקד ביזמות נדל"ן כעיסוק מרכזי. המעבר לעולם היזמות התבסס על היכרות עמוקה עם התחום, הבנה רחבה של תהליכים תכנוניים, משפטיים וכלכליים, וניסיון מצטבר בעבודה מול יזמים, קבלנים ורשויות.

בהמשך לכך, משנת 2024 הועברה פעילות משרד דמרי ושות' עורכי דין לניהול בתו, עו"ד טהר דמרי קופרווסר. במסגרת זו הועברו גם תיקי פרויקטים שטופלו בעבר על ידי ציון דמרי, תוך המשכיות מקצועית מלאה ושמירה על הידע והניסיון שנצברו לאורך השנים. בהמשך צפוי להצטרף גם הבן, גלעד דמרי, עם סיום תקופת התמחותו.

כיום מקדם ציון דמרי שורה של פרויקטים למגורים, בהם פרויקטים בגן יבנה, גדרה ובניין מגורים בלוד. במקביל פועלת זרוע היזמות בקידום עסקאות תעשייה בפארק התעשיות ראם ובאזור התעשייה לוד, ייזום והקמה של מרכז מסחרי, וכן קידום תוכניות בניין עיר ותוכניות חדשות בלוד וברחובות.

הכל נשאר במשפחה

המעבר ליזמות נדל"ן והעברת ניהול המשרד לדור הבא יצרו מבנה ייחודי של פעילות משלימה. ציון דמרי מתמקד ביזמות, פיתוח והשבחת נכסים, בעוד שמשרד דמרי ושות' עורכי דין, בניהולה של עו"ד טהר דמרי קופרווסר, ממשיך להעניק ליווי משפטי מקצועי לפרויקטים השונים. החיבור בין יזמות לייעוץ משפטי מאפשר ראייה רחבה של העסקה משלב התכנון ועד הביצוע.

גלעד דמרי, אשר מסיים את לימודיו המשפטיים, צפוי להשתלב לאחר תקופת התמחות במשרד עורכי דין מוביל בתחום המקרקעין, מתוך מטרה לרכוש ניסיון מעשי והכשרה מקצועית מעמיקה. עם סיום ההתמחות, עתיד גלעד להצטרף לניהול עסקאות הנדל"ן לצד אחותו.

כך נוצר מודל משפחתי ייחודי שבו יזמות נדל"ן, ידע משפטי וניסיון רב־שנים משתלבים יחד. ציון דמרי מוביל את פעילות היזמות, עו"ד טהר דמרי קופרווסר מנהלת את משרד דמרי ושות', ובהמשך יצטרף גם הדור הבא להמשך פיתוח העסקאות והפרויקטים.

למידע נוסף על משרד דמרי ושות' עורכי דין:

https://www.tohar-law.co.il