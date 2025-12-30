צה"ל הודיע היום (שלישי) כי סיכל ניסיון הברחת נשק מגבול מצרים באמצעות רחפן. בהודעת דובר צה"ל נמסר כי הרחפן יורט הלילה על ידי כוחות חטיבת פארן, וכי על גביו נמצאו כ-20 רובים מסוג M-16 ואמצעי לחימה נוספים.

לפי ההודעה, האירוע הוא חלק ממהלך רחב להילחם בתופעת הברחות האמל"ח מגבול הדרום, שבמסגרתו סוכלו למעלה מ-20 ניסיונות הברחה בשבועיים האחרונים, בשיתוף חיל האוויר ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

אלא שבדיון שהתקיים במקביל בוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, חשף ראש חטיבת המודיעין במשטרה, תת ניצב אושרי, נתון מטריד נוסף שלא נכלל בהודעת צה"ל.

לדבריו, הרחפן שבוצעה בו ההברחה לא פעל לראשונה באותו לילה - אלא ביצע שתי הברחות קודמות, ויורט רק בפעם השלישית.

"רק אתמול בלילה סיכלו בדרום רחפן אחד שעשה שלוש נגלות, תפסו אותו בפעם השלישית עם 22 M16 שהיו בדרך נתפסו כולל מטענים", אמר.

הפער בין הודעת דובר צה"ל לבין הדברים שנמסרו בכנסת עורר ביקורת ציבורית ותקשורתית.

הכתב הצבאי דורון קדוש תקף את אופן פרסום האירוע, וכתב: "חבל שדובר צה"ל ממשיך לבצע יח"צ אגרסיבי ל'הצלחות' מבצעיות לכאורה - אבל מספר רק שליש מהתמונה האמיתית, תוך שהוא מסתיר מהציבור הישראלי את האמת. אם מה שאמר רח"ט המודיעין של המשטרה נכון - זו פשוט פגיעה של ממש באמון הציבור בצה"ל. מסתירים אמת מהציבור, פשוטו כמשמעו".

בעקבות הביקורת, פרסם דובר צה"ל הבהרה בה נאמר כי הרחפן שנלכד בלילה האחרון ביצע את ניסיון ההברחה הראשון שלו באותו הלילה.

"לאחר בירור ובדיקה מעמיקה במערכות צה"ל, ובניגוד לנטען, בלילה סוכל ניסיון ההברחה הראשון באמצעות הרחפן, ובהמשך בוצעו שלושה סיכולים של רחפנים נוספים", נמסר מצה"ל.

בנוגע לגרסת המשטרה, בצה"ל טענו כי מדובר בבלבול בין רחפן שנעשה בו שימוש חוזר בלילות קודמים, לבין פעולתו באותו הלילה. "השימוש ברחפנים הוא שימוש חוזר, ניסיונות ההברחה באמצעות רחפן זה בוצעו גם בלילות קודמים ולא כולם באותו הלילה, כפי שנאמר. אם והדברים לא הועברו באופן מדויק לציבור הדבר נעשה בתום לב ולא בכוונת זדון".

בתנועת רגבים תקפו את הגישה הסלחנית כלפי האיום. "משלוחי נשק בכמויות של גדודים שלמים בצה"ל, מוברחים לכאן באמצעות רחפנים מדי יום - כדי לשמש לטרור רצחני וכיבוש בסיסים וישובים ביום פקודה. התפיסות הבודדות במאמצים הסיזיפיים של כוחות הביטחון בשטח, הם טיפה בים מול צונאמי הנשק האדיר. הסלחנות היחסית והאבחנה המדומה בין נשק שמיועד לטרור לבין נשק שמיועד כביכול לפשיעה היא בראש שלנו בלבד, וזו טעות איומה שעלולה לעלות לנו בדם יקר. זוהי מלחמה ועלינו להבין זאת באופן מיידי".