הדיון בוועדת הכספים ערוץ כנסת

ועדת הכספים של הכנסת אישרה הערב (שלישי) את מתן סעיף 46 לתורמים למינהלת הר הבית - מהלך שיאפשר ניכוי מס הכנסה עבור התורמים לעמותה. ההצבעה עברה ברוב של שבעה תומכים מול חמישה מתנגדים.

במהלך הדיון, שהגיע לטונים גבוהים במיוחד, תקף יו"ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) את ח"כ משה גפני על עמדתו המתנגדת לפעילות העמותה.

קרויזר כינה את גישתו של גפני "גישה גלותית", והוסיף כי "הגישה הגלותית שלך של 'לא להתגרות באומות' ולכן אסור לנו לעלות - היא גישה שפגעה בעם ישראל והביאה עלינו אסונות לאורך הדורות". לדבריו, "אנחנו במדינה ריבונית, וזו מצווה לעלות להר הבית - המקום המקודש ביותר לעם היהודי".

גפני השיב כי "מינהלת הר הבית פועלת בניגוד לסטטוס קוו", אך למרות התנגדותו, הסעיף אושר לבסוף.

ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, מסר בתגובה: "שיבת ישראל להר הבית מתקדמת ומתעצמת. גם מספר הפוקדים את הר הבית כהלכה הולך וגדל. מעל 60,000 מתפללים יהודים בשנה. גידול של 22% ביחס לשנה שעברה".