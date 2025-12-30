הקהל שר את השיר ״לא יודעים״ דוד טינובר, אורי גיספן

משה הרמן, זמר צעיר מאלון שבות שבגוש עציון, ערך בשבוע האחרון את הופעת הבכורה שלו - וזו זכתה להצלחה. כל הכרטיסים שהוצעו נמכרו מראש, והאירוע זכה לתגובות נרגשות מהקהל.

בהופעה ביצע הרמן את שני שיריו שיצאו עד כה, לצד שירים חדשים מתוך אלבום הבכורה עליו הוא שוקד בימים אלו. אל הבמה הצטרף כאורח הזמר אורי כלטוב.

"זו הייתה ההופעה הראשונה שלי, ומכירת הכרטיסים הראשונה", שיתף הרמן בשיחה עם ערוץ 7. "התרגשתי מאוד. הכרטיסים נגמרו בזמן קצר, וזו הייתה פעם ראשונה שאני עומד מול קהל עם שירים שלי. זה חיזק בי את התחושה שאני במקום הנכון ובחלום הנכון".

לדבריו, ההופעה יצרה אפקט מיידי של עשייה. "זה היה כמו זריקת מוטיבציה - זה הוליד יעדים חדשים, הופעות מתוכננות, שיתופי פעולה עתידיים, ובעזרת ה' גם אלבום בכורה שייצא בקיץ".