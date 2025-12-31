על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חבל תקומה מונה כיום כ-65 אלף תושבים - נתון שמשקף עלייה של כ־3,000 תושבים מאז ערב מתקפת השבעה באוקטובר.

מדובר בציון דרך משמעותי, המעיד על עמידה מחודשת של יישובי העוטף, שיקומם - ואף מעבר לכך, צמיחה דמוגרפית.

חמש קהילות שנפגעו באופן קשה - ניר עוז, בארי, כפר עזה, כיסופים וחולית - עדיין מתגוררות במתחמי מגורים קהילתיים ייעודיים, אולם רוב תושבי החבל כבר שבו לבתיהם.

ב-8 מתוך 13 יישובים שנפגעו קשות - ובהם כרם שלום, סופה, נירים ונחל עוז - נרשמו שיעורי חזרה גבוהים.

מהדו"ח המסכם של המנהלת עולה כי ב-2025 הושקעו כ-3.7 מיליארד שקלים בשיקום ובפיתוח החבל, מתוכם כ-40% הופנו לבינוי ולדיור וכ-35% לפיתוח האדם והקהילה. אלפי פרויקטים יצאו לדרך בתחומי החינוך, הבריאות, הכלכלה, הרווחה והחקלאות.

במישור הכלכלי בלטו הקמת שלוחות הייטק ראשונות בשדרות ופיתוח פארק התעשיות ספירים ב' - לאחר עיכוב של שנים. בתחום החקלאות הושקעו 180 מיליון שקלים בין היתר בשדרוג מאגרי מים, תמיכה בכ-400 משקים, והקמת מערך חדשנות חקלאית במושב יבול.

הצפי לשנת 2026 כולל השקעות נוספות של כ-6 מיליארד שקל. לפי המנהלת, הדגש יעבור לבינוי ארוך טווח, הכשרת יישובים לקליטת אוכלוסייה, הקמת קריית הייטק אזורית, פיתוח תחבורה, חינוך, ביטחון ותרבות, לצד המשך החזרת תושבי ניר עוז, בארי, כפר עזה, כיסופים וחולית.

לדברי השר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום זאב אלקין: "מאז ה־7 באוקטובר הובל מהלך לאומי רחב לשיקום חבל תקומה - חזרה הביתה, בנייה מחדש והשקעה עמוקה בקהילות, בחינוך, בבריאות ובכלכלה. מימוש מלא של תקציבים, עבודה משותפת עם הרשויות והסרת חסמים אפשרו לשיקום להתקדם בשטח בקצב מהיר. שלושת אלפים תושבים יותר ממה שהיה ערב המלחמה זאת אמירה ברורה גם לאויבינו: מי שניסה להבריח אותנו מחבלי מולדתנו - קיבל אותנו גדולים יותר וחזקים יותר. אנחנו נמשיך להתקדם למימוש היעד המרכזי שלנו: 'עד 120', הכפלת אוכלוסיית חבל תקומה ל-120,000 תושבים. זאת אחת מהמשימות הציוניות החשובות בזמננו וחלק חשוב בניצחון על אויבינו".

ראש מנהלת תקומה אביעד פרידמן הוסיף: "שנת 2025 הייתה שנה של עבודה מאומצת - שבה, לצד מאמצי השיבה הביתה והשיקום, הונחו תשתיות לצמיחה עתידית, עם למעלה מ-50% מהתקציבים שהופנו למהלכים תומכי-צמיחה בחבל. הקהילות והחיים המשותפים היו וימשיכו להיות מרכיב עיקרי בעשייה של מנהלת תקומה. אנו מלאי הערכה לרשויות, ליישובים ולתושבים שהובילו תהליך מרשים של בנייה מחודשת ועמידה איתנה. בשנת 2026 נמשיך להיענות לאתגרי השיקום והצמיחה, ונממש את התוכנית האסטרטגית שגיבשנו להצעדת החבל קדימה - לחיים קהילתיים בטוחים, משגשגים ומלאי תקווה".