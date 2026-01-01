פיצוץ אירע הלילה (חמישי), סמוך לחצות, בחנות משקאות ברחוב תופיק זיאד בנצרת.

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בעקבות הפיצוץ פרצה שריפה במקום.

ממד"א נמסר כי 15 בני אדם נפצעו באירוע, בהם שלושה באורח קשה, אחד באורח בינוני ו-9 באורח קל.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו את הפצועים לבתי החולים האיטלקי, האנגלי והעמק.

פרמדיק מד"א שהגיע לזירת הפיצוץ סיפר: "כבר מהרחוב הסמוך הבחנו בעשן שחור וסמיך, כשהתקרבנו ראינו להבות שיוצאות מהמבנה. בין הפצועים היה גבר בשנות ה-20 לחייו כשהוא סובל מפגיעת הדף קשה, וגבר כבן 30 עם כוויות בדרגה ב' בגופו.

"הענקנו לכלל הפצועים טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב. מהמקום פונה לבית החולים האיטלקי פצוע נוסף שנפצע באורח קשה".

לוחמי האש פועלים במקום לכיבוי השריפה ומבצעים סריקות אחר לכודים במוקד השריפה ובקומות שמעל החנות.

מהמשטרה נמסר כי הרקע לפיצוץ אינו ברור. בשלב הזה נבדקים כל כיווני החקירה.