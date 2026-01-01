הראיון עם עמית סער יהיה טוב, כאן 11

תת-אלוף עמית סער, שכיהן כראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, הלך לעולמו בגיל 47 לאחר מאבק במחלת הסרטן שהתגלתה בגופו. באפריל 2024 פרש מתפקידו בעקבות המחלה.

סער שירת עשרות שנים בשירות המודיעין של צה"ל, והחזיק בשורת תפקידי פיקוד ומטה. באוקטובר 2020 מונה לראש חטיבת המחקר בדרגת תת-אלוף, ושימש בתפקיד זה בעת מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

במהלך כהונתו התריע סער לא אחת מהתחמשות איראן, מהתקרבותה ליכולת גרעינית ומהפצת טכנולוגיות צבאיות לגורמים עוינים.

בלילה שבין ה-6 ל-7 באוקטובר 2023 הועבר אליו מידע חריג על שימוש בכרטיסי סים ישראליים על ידי פעילי חמאס. לאחר מכן הסביר כי המידע לא עורר את ההבנה שמדובר בהכנה למלחמה, בין השאר בשל קונספציה מודיעינית שגויה שהשתרשה לאורך זמן.

מספר ימים לאחר תחילת הלחימה, כאשר הועלתה האפשרות לתקוף את חזבאללה, סער התנגד לכך וטען שיש להתמקד בחמאס. במרץ 2024 הודיע על כוונתו לפרוש מתפקידו לאחר סיום תחקיר צה"ל על כשלי השבעה באוקטובר, ובאפריל פרש באופן רשמי והוחלף על ידי תת-אלוף איתי ברון.

באיגרת לפקודיו עם פרישתו כתב תא"ל סער כי "מהרגע הראשון הבהרתי שאני מתכוון לקחת אחריות", כתב, "בשנים האחרונות הובלת חטיבת המחקר הייתה משימת חיי. קמתי כל יום עם תחושת אחריות עצומה ובמקביל עם תחושה שיש איתי חבורה מופלאה של אנשים מיוחדים, מחויבים, שנותנים את כל מה שיש לטובת העם והמדינה".

"בחודשים האחרונים חווינו כולנו, ואני בראשכם, זעזוע עמוק. לא עמדנו במה שמצופה מאיתנו, במה שאנחנו מצפים מעצמנו. מהשיחה הראשונה שלי עם החטיבה אחרי 7 באוקטובר, עוד לפני שביררנו את הפרט הראשון, הבהרתי שבעולם הערכי שבו אני חי אני מתכוון לקחת אחריות. אנחנו נברר ונתחקר כל פרט, כל הערכה שפרסמנו, כל דגל שהרמנו, אבל קודם כול נתייצב באמירה ערכית-פיקודית".

"בימים האחרונים, לתוך הטלטלה הלאומית השתרבבה טלטלה אישית עבורי", כתב לפקודיו. "קיבלתי חדשות שלפיהן איאלץ להתמודד עם מצב בריאותי שיחייב אותי לסיים את תפקידי באופן מיידי ולרכז את כל כוחותיי כדי להילחם. אני סמוך ובטוח שהאחריות תינתן בידיים ראויות. אני אוהב אתכם, מאמין בכם ותמיד בשבילכם".

ראש אמ"ן לשעבר תמיר הימן ספד: "עצוב על לכתך עמית ידידי. עמית סער היה קצין מודיעין מוכשר ומבריק. יותר מכל אחד אחר הוא לקח ללב את הכשלון. סמלי כל כך שהמחלה הארורה פגעה לך במח, בחלק הכי חזק בגוף שלך, ובאותו חלק שהאשמת שבגד בך ב-07/10. איש יקר, אדם ערכי ופטריוט ציוני הלך לעולמו, והותיר מאחור משפחה צעירה ומדהימה- כואב! יהי זכרו ברוך, ומי יתן שנדע לזכור לו את חסד הצלחותיו לצד הכשלון הנורא ההוא".