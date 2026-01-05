על רקע חוסר הוודאות הכלכלית, יותר ויותר משפחות ואנשים עובדים מחפשים השקעות בנדל"ן שיספקו הכנסה יציבה וראש שקט.

בדיוק לשם כך נבנה פרויקט JOY LIVING בכפר סבא - מתחם מגורים ייעודי לצעירים ולסטודנטים, בתכנון מוקפד ובניהול מלא מהקמה ועד תפעול שוטף.

רוצים השקעה יציבה גם בתקופה של חוסר ודאות? הכירו את JOY LIVING - נדל"ן עם שקט בראש.

הפרויקט כולל חמישה בניינים מודרניים בני 9 קומות, עם 369 דירות במגוון גדלים - מדירות סטודיו ועד דירות עם שלושה חדרי שינה.

הדמייה של הפרוייקט צילום: 3D VISION

המתחם מציע חוויית מגורים שלמה - כולל שטחים משותפים ללמידה, עבודה, ספורט ופנאי - כדי לייצר חוויית מגורים מותאמת לצעירים ולא רק דירה להשכרה.

אחת מנקודות החוזק של הפרויקט היא הייעוד המדויק לקהל יעד ברור - סטודנטים וצעירים בגילאי מעבר, שמאופיינים בצורך בדירות פונקציונליות, נגישות גבוהה, קירבה למוסדות תחבורה, שירותים עירוניים ומוקדי בילוי. הביקוש מתחדש מדי שנה, סביב תקופות לימוד או שינויים תעסוקתיים.

לא עוד דירה להשכרה - מתחם מגורים חכם שמתאים בדיוק למה שצעירים מחפשים.

המיקום המרכזי של JOY LIVING - בלב כפר סבא, במרחק הליכה ממרכז העיר ומקניון ערים - מוסיף לו יתרון משמעותי, יחד עם קירבה לתחנת רכבת, לתחנה המרכזית, לקו מטרו עתידי ולכביש 531. המיקום תורם לנגישות גבוהה ולהשכרה יציבה לאורך זמן.

הפרויקט מנוהל כולו תחת קורת גג אחת: היזמות, הביצוע והניהול - כולם באחריות קבוצת ברדוגו.

הקבוצה מלווה את הפרויקט מראשיתו, ותהיה אמונה גם על ניהולו השוטף לאחר האכלוס, כולל תחזוקת המתחם והשטחים המשותפים, בהתאם להסכמים ולהוראות הדין.

הדמייה של הפרוייקט צילום: 3D VISION

במסגרת ההשקה, מוצעת חבילת הטבות ייחודית ל־20 רוכשים ראשונים בלבד, הכוללת: ריהוט מלא לדירה, מוצרי חשמל, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא מהצמדה למדד, ליווי אישי של יועץ משכנתאות ושכירות מובטחת לשנה הראשונה.

מחיר דירה בפרויקט מתחיל ב-1,890,000 שקלים, וההון העצמי הנדרש לרכישה הוא החל מ-400,000 שקלים.

הבנייה בעיצומה, והפרויקט מצוי בשלבי הקמה פעילים.

השקעה אחת, פתרון כולל - קבוצת ברדוגו איתך מהיום הראשון ועד אחרי האכלוס.