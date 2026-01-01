בירושלים החורפית, בין ניחוחות גשם לאורות העיר העתיקה, חוזר פסטיבל המרקים האהוב של מלון ענבל לעונתו ה-11 - והוא מביא איתו לא רק תפריט עשיר ומנחם, אלא גם מתכון בלעדי למרק ברוקולי מוקרם שיגרום לכם לשכוח מהקור.

שף כפיר חדד מגיש: מתכון חלבי, פשוט וטעים, בדיוק כמו שמרק חורפי צריך להיות. רוצים גם מתכון, גם המלצה וגם סיכוי לארוחה זוגית?



מצרכים

2 כפות חמאה

2 כפות שמן זית

2 בצלים לבנים קצוצים

2 שיני שום כתושות

1 ק"ג פרחי ברוקולי טריים (אפשר גם חלק מהגבעול, קלוף)

2 תפוחי אדמה בינוניים קלופים וחתוכים לקוביות

1 ליטר ציר ירקות איכותי

1 ליטר חלב או שמנת לבישול (10%-15%)

מלח ים, פלפל לבן גרוס

קורט אגוז מוסקט



להגשה:

שמן זית, פרחי ברוקולי חלוטים, שקדים קלויים פרוסים



אופן ההכנה:

מחממים סיר גדול עם חמאה ושמן זית. מטגנים בצל על להבה בינונית עד הזהבה קלה. מוסיפים את השום ומערבבים עוד כדקה.

מוסיפים את תפוחי האדמה והברוקולי, מערבבים ומאדים קלות כ-2-3 דקות.

מוסיפים את הציר ואת החלב או השמנת לבישול, מביאים לרתיחה, מכסים את הסיר ומבשלים על אש נמוכה כ-30 דקות או עד שהירקות רכים.

טוחנים בבלנדר יד עד למרקם חלק, מתבלים באגוז מוסקט, פלפל לבן ומלח ומחממים שוב בעדינות.

מגישים עם נגיעה של שמן זית, כמה פרחי ברוקולי שלמים ושקדים קלויים פרוסים מלמעלה.



פסטיבל המרקים של מלון ענבל

פסטיבל המרקים האהוב של מלון ענבל חוזר לעונתו ה-11. הפסטיבל פועל בימים אלה, ומוגש בסגנון "אכול כפי יכולתך" במחיר 105 ₪ לאדם.

בתפריט מגוון מרקים מחממים - מקלאסיקות כמו מרק פטריות ומרק כתומים ועד מרקים מיוחדים ממטבחי העולם. לצד המרקים מוגשים מאפים טריים מהטאבון, לחמים כפריים, מטבלים וממרחים.

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 3, ירושלים | ימים א'-ה' 12:00-22:00 | החניה חינם

כשרות: כשר חלבי - רבנות ירושלים

ויש לנו ארוחה זוגית עבורכם:

ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית מתנת מדור האוכל של ערוץ 7