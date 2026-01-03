הרב חיים יעקב נפתלי זילברברג ז"ל, בן 76, דמות מרכזית בקהילת ראש הישיבה הרב שאול אלתר בירושלים, נפטר בפתאומיות אמש (ליל שבת) רגעים ספורים לפני שערך קידוש לבני ביתו.

הנפטר עלה בגיל 14 ארצה ללמוד בישיבת גור והיה בן חסותו של האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצ"ל.

המנוח התגורר תקופה ארוכה בשדרות רוטשילד בתל אביב, שם היה למקורבם ואיש סודם של האדמו"רים מבית רוז'ין.

גם כאשר הקהילה החרדית בתל אביב התרוקנה, הוא נשאר במקום שנים רבות והמשיך להאיר את הסביבה, ואף ניהל במסירות צרכנייה כשרה למהדרין - היחידה באזור.

במשך שנים גר בקראקא שבפולין, שם סיפק במסירות אוכל כשר ומזין לאלפי יהודים.

בשנים האחרונות עלה לגור בירושלים והיה לאחד מחשובי קהילת ראש הישיבה הרב שאול אלתר ולדמות בולטת בבית המדרש 'פני מנחם'.

הלווייתו תצא הערב (מוצאי שבת) מבית המדרש פני מנחם ברחוב יוסף זיו 3 בירושלים, משם לבית ההלוויות שמגר ולאחר מכן להר המנוחות שם ייטמן.