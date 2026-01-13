תלמידי ישיבת "דרך חיים" שעלבים התארחו השבוע לשיחה בבית מדרשו של ראש הישיבה מגור הרב שאול אלתר בירושלים.

במהלך השיחה, שנערכה ב"היכל הטישים" בו עורך ראש הישיבה את שולחנו מידי שבת, עמד על מהות החיים והשיב לשאלות המחנכים.

"היום ישנם כאלו שמאמצים 'דרך חיים' או 'אורח חיים', כשהדרך עצמה הופכת למטרה", הבהיר ראש הישיבה. "אך התורה מגלה לנו שהחיים הם רק דרך, הם ריצת מרתון לעבר העולם הבא. כשאנו רצים לשם - עלינו לזכור כל העת את התפקיד".

ראש הישיבה עמד על הנדרש מלומדי התורה הן בלימוד, הן בתפילה והן בשיפור במידות, כשגם לכך הצביע על אסמכתא בדברי הגאון מוילנא על הפסוק "ודרך חיים תוכחת מוסר". בתום השיחה העלו ראשי הישיבה שאלות בנוגע לאופי ודרך הלימוד.

ראש הישיבה הבהיר כי על הבחורים לעסוק גם בעיון ש"תופס את המוח" בלימוד וגם בבקיאות להרחבת האופקים ורכישת ידע.

הוא התייחס גם לשאלה באלו ספרים יש ללמוד הלכה: "בראש ובראשונה, בספרי קיצור. כך לומדים את ה'תמרורים'".

לשאלה האם על בחור להתענות בימי ה"שובבים", ענה בשלילה: "ב'שובבים' אנו נדרשים לעשות מה שאנו עושים כל השנה, אך עם כל הרצינות. ובמקום תענית - עדיף פשוט להימנע מלומר מילה פוגעת לחבר. זה חשוב יותר מכל תענית".