החייל החרדי חיים טרייטל, שנפצע במהלך הקרבות ברצועת עזה, חתם בסוף השבוע על שירות קבע בצה"ל.

טרייטל התגייס לפני המלחמה לחטיבת גבעתי, אך בשל התמודדות רפואית עבר מתפקיד קרבי. עם פרוץ המלחמה חזר לטירונות מחודשת ושב לשירות קרבי.

במהלך תמרון ברצועת עזה נפגע מירי צלף ונפצע ברגלו. הוא פונה לבית החולים והתמודד במשך למעלה משנה עם הליך שיקום מורכב.

במהלך השיקום שב לשרת בצה"ל, בתפקיד עוזר לראש ענף חרדים סא"ל אביגדור דיקשטיין. בסוף השבוע השלים את שירותו הסדיר וחתם על שירות בקבע.

בפוסט שפרסם כתב טרייטל: "אחרי שירות מלא שזכיתי לעשות כלוחם בחטיבת גבעתי ולאחר הפציעה, לתרום בשילוב חרדים כע' של רע"ן חרדים בצה"ל, אני מסיים את שירותי הסדיר וממשיך לקבע. אף פעם לא מספיק לתרום למדינה ולעם. בתקווה שלא תצא תקלה תחת ידי. עם ישראל חי!".