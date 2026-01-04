איתי לוי שר מול לוחמי כפיר ללא קרדיט

הזמר איתי לוי הופיע הערב (ראשון) בעצרת לציון 20 שנה לחטיבת כפיר.

האירוע נערך מול כ-4000 לוחמים, מפקדים ובני משפחותיהם, בנוכחות מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן ומח"ט כפיר אל"ם א'.

במהלך הערב ביצע לוי את ההמנון "מוכנים תמיד", שנכתב והופק בשנה האחרונה בשיתוף רון ביטון וצה"ל. זו הייתה הפעם הראשונה בה בוצע ההמנון בפני לוחמי החטיבה עצמה.

המהלך ליצירת ההמנון החל ביוזמת צה"ל, שפנה ללוי בבקשה להוביל את הפרויקט. לוי נענה מיד. הוא חיבר את רון ביטון לפרויקט, והם יצרו יחד את השיר במטרה שיבטא את רוח הלחימה של חטיבת כפיר.

בהמשך הערב הופיע איתי לוי עם מיטב הלהיטים שלו, וזכה לחיבוק חם מהקהל הרחב.