ראש הארגון נידאל אבו לטיף דוברות המשטרה

פרקליטות המדינה הגישה הצהרות תובע נגד ראש ארגון הפשע "אבו לטיף", נידאל אבו לטיף, ועשרה חשודים נוספים, בהם בכירים בארגון, רואה חשבון, עורך דין וסגן ראש עיר לשעבר, במסגרת פרשת עד המדינה "הנסיך".

החקירה נוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז צפון יחד עם גופי אכיפה נוספים ובהם המחלקה הכלכלית בפרקליטות, הרשות לאיסור הלבנת הון, מכס חיפה וחקירות מס הכנסה.

היא עסקה בעיקר בעבירות סחיטה באיומים ופרוטקשן שנמשכו על פני חמש שנים והיקפן נאמד במיליוני שקלים.

בתחילת החודש שעבר, עם סיום שלב החקירה הסמויה, פשטו מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות ובהן הימ"מ על עשרות יעדים בישראל ובאיו"ש. הפעילות כוונה נגד בכירים בארגוני "אבו לטיף" (6006), "חרירי" (8008) וגורמים עברייניים נוספים.

לפי המשטרה, מדובר באחת מהחקירות הרגישות והרחבות ביותר שנוהלו בשנים האחרונות, עם גיוסו של עד המדינה "הנסיך" - שפעל תחילה נגד ארגון "אבו לטיף" אך בהמשך נחשף גם לסחיטה מצד ארגון "חרירי".

העד פעל בשיטות הפעלה ייחודיות, תוך שיתוף פעולה עם הרשות להגנה על עדים, וסייע באיסוף ראיות מכריעות.

החשדות המרכזיים נגד החשודים כוללים: סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה בכוח, שיבוש מהלכי משפט, קבלת דבר במרמה, חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק ערך מוסף ופקודת המכס.

החשודים בפרשת "הנסיך" צילום: דוברות המשטרה

נגד החשודים הבאים הוגשו הצהרות תובע: נידאל אבו לטיף (46) מכפר ורדים - ראש הארגון, פאדי ערטול (46), שריף ערטול (41), ג'ריס ערטול (72), ניזאר ערטול (58) ועלא ערטול (31) - כולם ממג'אר, אייל סלאמה (33) מעין אל אסד, חוסם סבית (53) ממעלות תרשיחא, מג'ד מח'ול (38) מפקיעין, וכן זייד עאיש (32) ופארס עאיש (56) משכם.

מפקד היחידה המרכזית במחוז צפון ניצב משנה אייל הררי מסר: "המחוז הצפוני הנחית בשנה החולפת מכות קשות כנגד ארגוני הפשע הגדולים במדינה ישראל והמשיך בשנת 2026 עם כתבי אישום משמועתיים נגד ארגון הפשע אבו לטיף וחרירי תוך צעדים חסרי תקדים של גיוס עד מדינה והחדרתו אל ליבם של אותם ארגוני פשע".

לדבריו, "פעילות זו מייצגת את שיתוף הפעולה הייחודי של גורמי האכיפה השונים -פרקליטות המדינה, גופי האכיפה הכלכלים והרשות להגנה על עדים אשר יחד עם המשטרה פעלו למען הציבור הנורמטיבי במדינת ישראל".