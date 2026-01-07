דירות 4 חדרים ב-1.59 מיליון ש"ח

בשעה שרוב הציבור יושב על הגדר ושואל את עצמו האם מחירי הדירות ירדו, יש מי שכבר מבצע רכישות בפועל.

לא במסגרת הגרלה, ולא אחרי קמפיין שיווקי רועש, אלא בפרויקט סגור לקבוצה בלבד. מה שתקראו בהמשך עלול לשנות לכם את הגישה להשקעות בנדל"ן.

למה דווקא קדומים - הנתונים שיש לדעת

קדומים הוא יישוב ותיק, יציב ומבוסס בשומרון עם למעלה מ-5,500 תושבים. זה לא קרוואן זמני או אתר אידיאולוגי, אלא יישוב מפותח עם מערך מוניציפלי מלא. מערך חינוך רחב מעונות יום ועד בתי ספר על-יסודיים, מתקני ספורט, שטחים ירוקים ובריכת שחייה.

אבי ממן, מנכ"ל Power Group, מדגיש, "מה יותר טוב מלרכוש נכס בכ-180,000 ש"ח מתחת למחירי שוק ועם מינימום הון עצמי".

הנתונים מדברים בעד עצמם. בזמן שמחיר למ"ר במרכז ובמעגלים הסמוכים חצה מזמן את רף 20,000 ש"ח ומעלה, כאן מדובר על כ-12,500 ש"ח למ"ר. דירות 4 חדרים החל מ-1.59 מיליון ש"ח, עם הון עצמי נדרש של 10% בלבד.

תנאים שכמעט נעלמו מהשוק

מדובר בשילוב תנאים נדיר במיוחד בנוף הנדל"ן של 2026. דירות חדשות במחיר של כ-12,500 ש"ח למ"ר, דירות 4 חדרים החל מ-1.59 מיליון ש"ח, הון עצמי נדרש 10% בלבד, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, מחיר הנמוך ממחירי השוק באזור, וללא מס רכישה. כן, גם לדירה שנייה ושלישית.

כל אחד מהפרמטרים הללו בפני עצמו נחשב אטרקטיבי. כאשר כולם מתקיימים יחד, מתקבלת עסקה שכמעט ואין לה אלטרנטיבה ריאלית בשוק הנוכחי.

איך המחירים והתנאים הללו בכלל קיימים

אחת השאלות המתבקשות כשנחשפים לעסקה כזו היא איך ייתכן שבשוק של 2026, עם עלויות בנייה, מימון ומדדים גבוהים, עוד מוצעות דירות חדשות בתנאים כאלה. התשובה אינה קשורה למבצע, ולא לוויתור על איכות.

היא קשורה לכוח קנייה מאורגן ולניסיון מוכח מול יזמים. הפרויקט בקדומים משווק בשלב פריסייל סגור, באמצעות חברת Power Group. קבוצת רוכשים מאורגנת, ותיקה ומנוסה, שפועלת מול יזמים בכל רחבי הארץ כבר שנים.

עבור היזם, מדובר בעסקה חכמה. פחות סיכון, פחות הוצאות, יותר ודאות, קצב מכירות מהיר וחיסכון משמעותי בעלויות שיווק, זמן ומימון. ועבור הרוכשים, המשמעות ברורה. מחיר ותנאים שפשוט לא קיימים בשיווק רגיל לציבור.

ממן מסביר, "אני פוגש הרבה מאוד פרויקטים שמוכרים מעל מחיר שוק ויוצאים בכותרת פריסייל ובכך קונים את הציבור, אך המספרים בפועל כמחירי שוק במקרה הטוב ובהרבה מקרים אף יותר ממחירי השוק. המוצר שלנו נמוך בכ-180,000 ש"ח ממחירי השוק ואני עדין, מה שיוצר מצב שכבר בעצם הרכישה הרוכש מרוויח לא מעט כסף על ההון העצמי".

למה דווקא עכשיו, ולמה דווקא יהודה ושומרון

שוק הנדל"ן במרכז הארץ רווי. המחירים גבוהים, ההיצע מוגבל, והזדמנויות אמיתיות הפכו לנדירות. לעומת זאת, יהודה ושומרון נמצאת כיום בנקודה שבה אזורים אחרים בארץ היו לפני מהלך עליות משמעותי. תשתיות מתפתחות, חיבורים תחבורתיים משתפרים, ביקוש הולך וגדל ומחירים שעדיין לא סגרו את הפער.

ממן מדגיש, "למצוא דירות בכ-12,500 ש"ח למ"ר אפשרי למצוא כיום באזור הדרום בלבד. באזורים אלו אני פחות ממליץ להשקיע. הסיבה המרכזית לעליית מחירי הדירות בארץ הינה היצע וביקוש. תבדקו אתם כמה אלפי יחידות דיור מתכננים ובונים כיום בדרום הארץ ותבינו לבד האם ובכלל שווה להשקיע באזורים הללו".

בשנים האחרונות הביקוש ליהודה ושומרון שובר שיאים. מגמה המתורגמת אוטומטית לעלייה משמעותית במחיר הדירות, ואנחנו רק בתחילת הדרך. לאורך השנים המרווחים הגדולים בנדל"ן הם אלו שידעו לזהות מגמות והזדמנויות רגע לפני שהשוק גילה אותם, אומר ממן ומוסיף כי אחד הישובים ביהודה ושומרון בעל פוטנציאל השבחה אדיר הינו הישוב קדומים.

להוציא מהראש את הדימוי - ולהיכנס לראש של משקיע אמיתי

עבור לא מעט אנשים, המילים יהודה ושומרון מעלות עדיין דימוי ישן ולא רלוונטי. קרוואנים, אתר זמני או מקום אידיאולוגי בלבד. אבל מי שמכיר את השטח, ובעיקר מי שבוחן נדל"ן דרך מספרים, ביקוש ותשתיות, יודע שמדובר בתפיסה שפשוט לא מחוברת למציאות של היום.

ממן מחייך, "בעוד חלק מהציבור עדיין מדמיין את יהודה ושומרון במונחים של שנות ה-90, משקיע אמיתי בוחן נתונים של 2026. אוכלוסייה, תשתיות, ביקוש, מחירים, פערי תמחור ופוטנציאל השבחה. כי בהשקעה לא שואלים איך זה נשמע אלא איך זה במספרים. נדל"ן לא נבחן לפי כותרות או תחושות בטן, אלא לפי יציבות, ביקוש ותנועה ארוכת טווח".

וכשבוחנים את הפרויקט דרך המשקפיים הללו, מתגלים נתונים ברורים. מחירי דירות מתחת למחירי השוק, מינימום הון עצמי נדרש רק 10%, מחיר סופי ללא הפתעות עם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, אזור בעל פוטנציאל השבחה גבוה, יזם וקבלן מהגדולים ביותר ביהודה ושומרון, סטנדרט בניה גבוה ומפרט מפנק, וללא מס רכישה.

ממן אומר, "וכל הפרמטרים הללו מתחברים לי בעסקת נדל"ן אני מיד בודק ומשקיע. וכל מה שמוטל עלינו לעשות הוא לפתוח את הראש ולחשוב כמו משקיעים אמיתיים. במספרים ולא בתחושות הבטן".

מלבד הנתון שמחירי הדירות המוצעות לקבוצה נמוכות בכ-180,000 ש"ח וכבר בעצם הרכישה המשקיע מרוויח על ההון העצמי, הפוטנציאל צמיחה של הישוב גבוה מאוד.

בזכות הכוח הקבוצתי והוותק של Power Group מול יזמים, ניתן לסגור מחיר מראש בלי תלות במדד תשומות הבנייה, ניתן לדרוש תנאי תשלום מקלים כולל הון עצמי התחלתי נמוך, וניתן להגיע למחיר למ"ר שנמוך משמעותית ממחירי השוק.

זו גם הסיבה שהמחיר בפרויקט אינו פתוח לציבור הרחב והוא שמור לחברי הקבוצה, מתוך הבנה ברורה שהכוח האמיתי בנדל"ן היום לא נמצא בפרסום אלא בהתארגנות ומתחת לרדאר.

ממן מסכם, "ומה שעליכם נותר הוא לנצל את הכוח, הוותק והקשרים האדוקים של חברתינו עם צמרת עולם הנדל"ן, ולזכות למחירי דירות שכבר לא קיימים היום בשוק".

