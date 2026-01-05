שף לירן בלו, העומד בראש מסעדת "המקדש" בפתח תקווה, מציג מנה חגיגית שמתאימה במיוחד לערב שבת או לאירוע מיוחד: ספרייבס טלה בבישול איטי, על מצע קרם דלעת ועם גלייז אסיאתי עשיר.

המתכון משלב טכניקה קלאסית של אפייה ארוכה בטמפרטורה נמוכה, יחד עם טעמים אסיאתיים עדינים של סילאן, סויה וחומץ אורז, ליצירת בשר רך במיוחד ובעל ציפוי מבריק וקרמלי.

את המנה מגישים על קרם דלעת חלק ונמרח, מתובל בפשטות, כאשר מעל הבשר מוסיפים גלייז נוסף, שומשום קלוי, עשבים ירוקים ושמן צ'ילי עדין. ניתן להשתמש בכוסברה, שמיר או מיקרו עלים לקישוט.

שף בלו מדגיש, "האיזון בין המתיקות של הקרם, העומק של הגלייז והעסיסיות של הבשר - יוצר צלחת מרשימה, גם מבחינה ויזואלית וגם בטעם".



מצרכים לספרייבס טלה:

1-1.2 ק"ג ספרייבס טלה

4 שיני שום כתושות

2 כפות שמן זית

1 כף סילאן (או דבש)

1 כף חרדל חלק

1 כפית פפריקה מתוקה

½ כפית פפריקה מעושנת (לא חובה)

מלח, פלפל שחור

1 ענף רוזמרין / טימין

מצרכים לקרם דלעת:

700 גרם דלעת

1 בצל קטן

2 כפות שמן זית

1 כוס מים / ציר ירקות

מלח

פלפל לבן

אופציונלי: 2-3 כפות קרם קוקוס / חלב שקדים לא ממותק

מצרכים לגלייז:

3 כפות סילאן

1 כף רוטב סויה

1 כפית חומץ אורז / בלסמי

מעט מים



מצרכים להגשה:

שומשום קלוי

עלי כוסברה / שמיר / מיקרו ירוקים

שמן צ'ילי כשר (לא חובה)



אופן הכנת קרם דלעת:

בסיר מחממים שמן זית ומטגנים בצל עד שקיפות.

מוסיפים דלעת ומערבבים דקה.

מוסיפים מים או ציר עד כמעט כיסוי ומבשלים 20-25 דקות עד רכות מלאה.

טוחנים לקרם חלק וקטיפתי.

מתבלים במלח, פלפל לבן, ואם רוצים - קרם קוקוס. המרקם צריך להיות סמיך ונמרח.

אופן הכנת ספרייבס טלה:

מחממים תנור ל-160 מעלות.

מערבבים: שמן זית, שום, סילאן, חרדל, פפריקות, מלח ופלפל.

מעסים את הבשר היטב בתערובת.

מניחים בתבנית, מוסיפים עשב תיבול ועוטפים אטום בנייר כסף.

אופים 2-2.5 שעות עד שהבשר רך מאוד.

גלייז והשחמה:

6. מעלים תנור ל-220 מעלות או מפעילים גריל.

7. מערבבים את כל חומרי הגלייז.

8. מסירים את נייר הכסף ומברישים את הבשר בגלייז.

9. מחזירים לתנור 10-15 דקות עד לצבע כהה וקרמול יפה.

להגשה:

10. מורחים קרם דלעת בצלחת בתנועה חופשית (אפשר לחמם על אש קטנה).

11. מניחים את הספרייבס מעל.

12. מזלפים עוד קצת גלייז מסביב.

13. מפזרים שומשום קלוי ומסיימים בעשבים ירוקים ושמן צ'ילי עדין.

שף לירן בלו צילום: אסף קרלה

כתובת: הפסגות 9, פתח תקווה

כשרות: רבנות פ"ת, ירק גוש קטיף, רוב הבשר חלק גלאט (לשאול במקום על מנות)

