לפני יומיים ניצחה קבוצת הכדורגל היוונית, אולימפיאקוס את קבוצת אופי כרתים במשחק הסופר-קאפ היווני בתוצאה 0:3 וזכתה בגביע היוקרתי.

משחק הגביע היווני שודר בטלוויזיה הלאומית האיראנית, זאת בשל זהות אחד משחקני אולימפיאקוס שגם כבש את אחד מהשערים בהארכה - חלוצה האיראני של אולימפיאקוס, מהדי טארמי, קפטן נבחרת איראן בכדורגל.

רבים ראו את טארמי כובש אך לא חוגג, בצורה שאינה אופיינית לו. מעטים הבינו כי מאחורי ההחלטה שלא לחגוג את השער שהביא לקבוצתו תואר יוקרתי, עומדת תמיכתו של הקפטן האיראני באזרחי עמו במחאתם כנגד משטר האייתולות, בצעד שמראה עד כמה המחאה כנגד השלטון באיראן עשוי להיות כזה שיביא להפלת השלטון.

טראמי לא לבד.

לאחר שדווח כי בעיר ניריז שבמחוז פארס נהרג אמיר מוחמד כוהכן, שוער ומאמן קטרגל מוכר באיראן שהשתתף במחאות ונהרג בידיי המשטר, ספורטאים רבים, בהווה ובעבר מרשים לעצמם לצאת באופן פומבי כנגד משטר האייתולות.

גזל מרשדי, כדורגלנית איראנית פרסמה תמונה עם כיתוב: "אני מוכנה להיות הבאה, אבל האחרונה", וכמוה גם נסתרן מוקימי, שחקנית נבחרת הקטרגל של איראן, התייחסה למחאה כששיתפה מחדש תמונה של מפגין היושב מול כוחות הדיכוי וכתבה: "הסבל בונה אומץ שאין לו דוגמה".

גם נאצר מוחמדח'אני, שחקן עבר שכבש 14 שערים ב-27 הופעות בנבחרת איראן, תמך באזרחי מדינתו באופן פומבי כשפרסם סטורי באינסטגרם וכתב: "יד ביד למען איראן. החופש קרוב אלינו יותר מווריד הצוואר".

ואילו עלירזה ג'הנבאחש, אחד מגדולי הכוכבים הגדולים של איראן, סיפר כי ראה מקרוב את ההשפעה הרעה של המשטר על האזרחים במדינתו.

"הייתי עד מקרוב לתנאי החיים הקשים וללחץ הכלכלי שנכפה על העם שלנו, והרגשתי את זה בבשרי ובעצמותיי. בביקור האחרון שלי באיראן חוויתי את הימים הקשים ביותר בשנים האחרונות. מהתלונות של אבא ואמא שלי, ועד נערה בת 20 שכדי לממן את הצרכים היומיומיים ואת שכר הלימוד באוניברסיטה עבדה כנהגת מונית, או צעיר עם תואר ראשון שהיה צריך למכור פרחים בצומת כי הוא לא מוצא עבודה בגלל המצב".

לדברי ג'הנבאחש ההתדרדרות הכלכלית הינה "תמצית של חולשה ניהולית, פרוטקציות ומעילות שגרמו לצמצום של העם ולהרס החלומות של צעירי הארץ הזאת. בתקווה לעתיד בהיר עבור איראן".