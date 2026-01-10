יהושע לימוני, מוזיקאי ויוצר, שיתף באולפן ערוץ 7 על השילוב המיוחד בין שני היסודות המרכזיים בחייו - מוזיקה ותפילה.

לימוני חזר אחורה אל ימיו בלהקת "שפיות זמנית", עם הלהיט "הקיץ האחרון", שהוקלט רגע לפני גיוסו לצה"ל. בזמן שהשיר התפוצץ במדינה, הוא עצמו היה בעיצומו של מסלול קרבי: "אני באמת לא חלק מזה. אבל בדיעבד, זה היה לטובה".

לאחר השחרור, נסע ללמוד מוזיקה בהוליווד, שם נחשף לראשונה לעולם היהדות דרך ספר "אורחות צדיקים". החוויה הרוחנית הייתה כל כך חזקה, עד שפתח בתהליך תשובה. אך לדבריו, המהלך קרס: "זה היה בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, ובקצב הלא נכון. היה בזה אלמנט של בריחה".

לימים חזר שוב בתשובה - הפעם מתוך קשב פנימי ומתוך מסגרת של שליחי חב"ד בתל אביב. הוא מקפיד לשלב את העולמות המוזיקליים והרוחניים, בלי להתנתק מסגנונות עבר. "הרבי אומר שאיפה שאתה נמצא - שם השליחות שלך", הסביר, וזו הייתה דרכו להישאר בתוך העולם האמנותי גם לאחר החזרה בתשובה.

המוזיקה שלו כיום שומרת על עומק אישי, גם כשהיא מקבלת גוון אמוני. לימוני מתאר קהל שמחפש משמעות עמוקה, גם אם אינו בהכרח שומר תורה ומצוות: "יש לי נטייה להעמיק. לאו דווקא בטקסטים דתיים".

במהלך השנים פיתח שיטה הנקראת "להתפלל פנימה" - גישה שחוקרת את מילות הסידור ככלי להתבוננות נפשית: "כל מילה בסידור היא איזשהו שביל למקום אצלנו בנפש. אני עכשיו קורע את ים סוף". לדבריו, השיטה מושפעת מתורת חב"ד ושואפת להפוך את התפילה מחוויה טכנית לחוויה אישית-פנימית.

לימוני הקים לאחרונה בית מדרש פתוח בהרצליה, במסגרת בית חב"ד מקומי. המקום משלב לימוד יומיומי עם מרק חם - "פתוח גם לאנשים שמעולם לא פתחו ספר".

במופע האחרון בצמאה הרגיש שכל חלקי הזהות שלו מתלכדים: "פתאום כל הכובעים התלבשו באותו מקום - גם התפילה, גם המוזיקה וגם ההפקה". הוא גם מנגן ומפיק את רוב הכלים באלבומיו, מתוך חיבור עמוק לתהליך היצירה.

לאחרונה הוציא את אלבומו החדש "אחד יותר גדול", שנכתב לאורך שמונה שנים, ובו שלושה עשר שירים שנעים סביב נושאים של ריפוי, איחוי ושליחות. אחד השירים הבולטים הוא שיר השליח, שנכתב במקור לשליחי חב"ד, אך קיבל משמעות חדשה לאחר תחילת המלחמה: "הוא בעצם מקבל פתאום עכשיו איזושהי משמעות הרבה יותר רחבה, לכל השליחים, לכל החיילים".

לסיום, שיתף לימוני מסר חשוב ליוצרים בתחילת דרכם: "לא לחזור על טעויות שאני עשיתי. להכניס אנשים לתוך היצירה שלך. לא לפחד לתת חלק מהאחוזים שלך, רק לייצר תנועה קדימה".

למרות הסתייגותו מהמילה "הצלחה", הוא מסיים בטון מפויס: "מאז שהתחלתי לחזור בתשובה נכנסה לי מילה חדשה לחיים - שליחות. זה עוזר לי להסתכל על החיים אחרת לגמרי".