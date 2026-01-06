בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה נערך הבוקר (שלישי) הדיון בשלב הטיעונים לעונש בעניינה של קרול פסלר בת ה-82, שהורשעה בעבירת הפקרה לאחר פגיעה בעקבות התאונה הקטלנית במאי 2023 בנתניה, שבה נהרג הילד רפאל אדנה בן ה-4.

התובע מפרקליטות מחוז מרכז, עו"ד שגיא שגב, ביקש מבית המשפט לגזור על פסלר שלוש שנות מאסר בפועל, לצד מאסר על-תנאי, שלילת רישיון לצמיתות בהסכמה ופיצוי למשפחת הילד.

"על העונש להלום את התוצאה הנוראית של המקרה", אמר. לדבריו, "עבירת הפקרה היא חמורה ומכוערת ואסור שתהיה ענישה מקילה. כשהנפגע הוא רך בשנים, ילד בן 4 אשר מצא את מותו, הענישה צריכה להיות מחמירה ולתקופה ממושכת".

סנגורה של פסלר, עו"ד שחר מנדלמן, הגיש בשבוע שעבר בקשה לדחות את הדיון ולשלוח את מרשתו לבדיקה פסיכיאטרית, אך הבקשה נדחתה.

שמחה, אמו של רפאל, נשאה דברים בבית המשפט ואמרה בדמעות: "לפני שנתיים ושמונה חודשים החיים שלי השתנו מקצה לקצה, איבדתי את הילד שלי. רפאל היה המרכז של הבית. הוא היה ילד מתוק, לב אחד גדול. היה לנו קשר מיוחד. גם באותו יום ארור הוא אמר לי בבוקר 'אמא אני שרוף עלייך', ואמרתי לו בחזרה שאני אוהבת אותו. אם הייתי יודעת שנהגת תדרוס אותו ותיקח לו את החיים לא היינו יוצאים בכלל מהבית".

האם הוסיפה: "הילד הגדול שהיה בן 6 וחצי ראה את אחיו נדרס מול עיניו והוא לא השתקם מזה. הוא שואל בכל יום 'למה היא לא עצרה?', 'למה היא לא עזרה לרפאל?', 'למה היא לא בכלא?', ואין לי תשובות. אני אמא שאיבדה את היקר מכל, מגיעה לכאן בכל פעם לראות את הרוצחת של התינוק שלי. למה היא לא משלמת על מה שהיא עשתה? למה אני, אמא שאיבדה ילד, צריכה להילחם על הצדק? אני מבקשת שהיא תשלם על מה שהיא עשתה, שתהיה מאחורי סורג ובריח".

אביו של רפאל, זיו, אמר בדיון: "מאז המקרה אני חי-מת. אני לא יודע באיזה עולם יושבת פה האישה שדרסה את הילד שלי ואני לא יכול לעשות כלום. אני כועס על המשטרה, הפרקליטות ובית המשפט. כולכם שותפים לטיוח של המקרה".