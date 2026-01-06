כשאחמד טיבי איבד עשתונות בראיון באדיבות רשת 13

חבר הכנסת אחמד טיבי הגיש תלונה רשמית למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) נגד דובר המשטרה, סגן ניצב אריה דורון.

התלונה הוגשה בעקבות עימות שהתפתח במהלך ראיון בשידור חי בערוץ 13 בין השניים ולפי לשכת טיבי, דורון הטיח בו אמירות פוגעניות ובלתי ראויות.

לדברי טיבי, דובר המשטרה חרג מתפקידו כאשר פנה אליו מול המצלמות בכינוי "תתבייש" ואף אמר "בושה של חבר כנסת בישראל".

בתלונה נאמר כי שוטר, ובייחוד קצין בכיר, מחויב לניטרליות, איפוק וממלכתיות, ואינו מוסמך לנקוט עמדה פוליטית או לגדף נבחר ציבור.

לשכת טיבי דרשה ממח"ש לבדוק את המקרה במלוא חומרתו, והדגישה כי מדובר בהתנהגות המנוגדת לערכי שלטון החוק ולנורמות המחייבות את משטרת ישראל ונציגיה הרשמיים.

האירוע התרחש במהלך דיון עם המגישה לוסי אהריש ברשת 13, שעסק בפעילות המשטרתית בתראבין. טיבי טען כי "ככה מתנהגת מאפיה, לא משטרה", ואף האשים את המשטרה ב"הוצאה להורג".

דובר המשטרה, שעד אותו שלב לא התערב, התפרץ לדברים וזעם: "תתבייש לך, חבר כנסת בישראל שקורא למשטרה מאפיה".

טיבי איבד עשתונות והתחיל לצעוק: "תסתום את הפה שלך פקיד מושתן". בהמשך כינה את דורון "אפס" ו"פרחח".

בהמשך ניסתה המגישה להרגיע את הרוחות, ולבסוף ראיינה את השניים בנפרד.

המשטרה הגיבה לשידור ומסרה: "אנו מגנים מכל וכל את דבריו של ח"כ אחמד טיבי, אשר כינה את דובר המשטרה בכינויים מבזים, שיש בהם לא רק לשון הרע אלא גם מהווים עבירה פלילית של העלבת עובד ציבור, אשר תטופל בהתאם. מובהר כי נגן על כבודם של לובשי המדים הגיבורים, אשר עושים לילות כימים לשמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל".

עוד הוסיפו: "לא נשתוק אל מול התנהלות משתלחת ושיח בלתי מכבד כלפיהם מכל גורם ובכל מסגרת ומול אלו המנצלים את חסינותם לרעה ועולבים בשוטרים ובקצינים. אנו מצפים מח"כ אחמד טיבי ומהממונים עליו, לפרסם התנצלות פומבית ודורשים מערוצי התקשורת שלא להוות פלטפורמה להתנהגות כגון זו".