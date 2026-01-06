ילדה בת 13 הגיעה בסוף השבוע האחרון למרכז הרפואי בני ציון בחיפה כשהיא סובלת מקשיי בליעה ואי-נוחות. לאחר סדרת בדיקות מקיפות, צוות היחידה לגסטרואנטרולוגיה ילדים גילה כי חתיכת מלפפון נתקעה בוושט - והחל בהליך חירום רפואי.

הרופאים, ד"ר ראוף נאסר וד"ר נרמין שחאדה-סמיר, ביצעו הערכה קלינית ובדיקות הדמיה שחשפו את הבעיה. לנוכח החשש להחמרה ולסיבוכים, הוחלט לבצע גסטרוסקופיה דחופה.

במהלך הבדיקה האנדוסקופית זוהה גוש המזון שחסם את מעבר המזון בוושט. הצוות הרפואי חילץ את חתיכת המלפפון בזהירות, ללא סיבוכים, והשיב את פעילות הוושט לתפקוד תקין.

הילדה הועברה להשגחה רפואית, התאוששה במהירות ושוחררה לביתה בהמשך. היא תמשיך מעקב וטיפולים ביחידה לגסטרואנטרולוגיה ילדים, לרבות סדרת הרחבות של הוושט באמצעות אנדוסקופיה, כדי למנוע הישנות של אירועים דומים.

פרופ' יעקב גניזי, מנהל מחלקת הילדים בבית החולים, מסר כי הילדה מוכרת לצוות וסובלת מהיצרות בוושט על רקע מום מולד, הכולל פגיעה חלקית בפיסולה עם קנה הנשימה. "מדובר במצב רפואי מורכב הדורש ערנות גבוהה ומעקב רציף", ציין. "הפעולה בוצעה בהצלחה מלאה, והמשך הטיפול חיוני לשמירה על איכות חייה".

במרכז הרפואי בני ציון מדגישים כי במקרים של תחושת היתקעות מזון, כאבים בבליעה או החמרה בתסמינים - במיוחד בקרב ילדים עם רקע רפואי - יש לפנות באופן מיידי לבדיקה רפואית. טיפול מהיר יכול למנוע סיבוכים חמורים.