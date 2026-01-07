במהלך שיעור שנשא השבוע בישיבת בית אל, קרא רב היישוב פסגות, הרב שלמה יוסף וייצן, לבחורי הישיבה להתפלל להפלת משטר האייתוללות באיראן.

הרב וייצן, אביו של עמיחי הי"ד שנפל בשמחת תורה, התייחס להפגנות הנמשכות באיראן ואמר כי יש בידי תלמידי הישיבה יכולת רוחנית לחזק את הצד השואף לשינוי באיראן.

"באמת צריך עכשיו, בימים האלה, אני מקווה שאתם בישיבה לפחות, מתפללים הרבה 'למינים ולמלשינים אל תהי תקווה", אמר הרב, "כי בחדשות מדברים על כך שלא ברור אם השלטון באיראן ייפול או לא ייפול. אז צריך לתת כוח לצד הזה שאיראן ייפול עם כל ההפגנות האלה".

עוד הוסיף: "ומי יכול לתת כוח? הדיבור שלכם בתפילות 'למלשינים אל תהי תקווה', תעבדו על זה חזק. בואו נעשה מאמץ. שבועיים אנחנו בעיקר מתרכזים ב'מלשינים אל תהיי תקווה', כדי שההפגנות באיראן יצליחו והרשעה שם תיפול. זה יהיה דבר גדול. זה יהיה, איך שאומר טראמפ, יפה! זה יהיה יפה!"