תיעוד: מטוסי קרב בדרך לאיראן צילום: דובר צה"ל

בשעות האחרונות, מטוסי חיל האוויר פועלים בעליונות אווירית בשמי טהרן, תוקפים ומשמידים מטרות רבות.

בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים, מפקדות, מערכות הגנה איראניות ומפקדות של משטר הטרור האיראני.

במקביל מערכי ההגנה האווירית והבקרה עם מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, יירטו בהצלחה מתחילת המבצע יותר מ-50 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל.

בתוך כך דובר צה"ל מסר כי חיסולו של המנהיג העליון באיראן עלי חמינאי "מהווה את נקודת השיא של מאמץ מתמשך לחיסול שורת ההנהגה הבכירה של ציר הטרור האיראני, בהם חסן נסראללה, יחיא סינוואר, מוחמד דף, מחמד אלע'מארי ושורת מפקדים נוספים".

לדבריו, "כלל הבכירים פעלו במשך עשרות שנים להשמדת מדינת ישראל ובמסגרת תפקידם הגו, תכננו והובילו את הטבח הרצחני של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר ועשרות מתווי טרור נוספים נגד מדינת ישראל והאזור כולו".