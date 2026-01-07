מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, תקף את עיריית חיפה בטענה ל"אפליה ואכיפה בררנית", בעקבות החלטתה לקיים מחר (חמישי) הרצאה של פרופ' שקמה ברסלר, מראשי מחאת השמאל, במבנה עירוני בשכונת קריית חיים.

ההרצאה, שתתקיים תחת הכותרת "המאבק למען הדמוקרטיה - שיחה על מאבק, בחירות ומה שביניהם", ממומנת על ידי העירייה ומהווה חלק מסדרת אירועים עירוניים פתוחים לקהל.

לטענת גליק, העירייה נוהגת באיפה ואיפה, כאשר היא מאפשרת במה לאנשי שמאל ומונעת אותה מאנשי ימין.

הוא ציין כי רק לאחרונה ביטלה העירייה אירוע שתוכנן לליל הושענא רבה, שבו היה אמור לשאת דברים הרב יגאל לוינשטיין, בשל היותו "שנוי במחלוקת ציבורית בשל התבטאויותיו כלפי הקהילה הגאה ושירות נשים בצה"ל".

עוד ציין כי מכינת עלי זכתה לאורך השנים בפרסים רבים על תרומת בוגריה לביטחון ישראל, וכי רק במלחמה האחרונה נפלו בוגרים רבים משורותיה. "חרף זאת", כתב, "העירייה ביטלה את החסות והמימון לאירוע עם הרב לוינשטיין".

הוא הזכיר גם את החלטת העירייה מהשנה שעברה לבטל הופעה של הזמר יואב אליאסי ביום העצמאות, בטענה כי מדובר בדמות בעלת מסרים מפלגים. לדבריו, "לא ייתכן שעיריית חיפה תשמש צנזור לצד אחד בלבד של המפה הפוליטית. אם המדיניות היא לא לאפשר במה לאנשים שנויים במחלוקת - זה חייב לחול על כלל המגזרים".

תגובת עיריית חיפה תפורסם לכשתימסר.