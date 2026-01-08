גלעד שרון, חבר ליכוד ובנו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל הנהגת מפלגת הליכוד.

בריאיון לאולפן ynet הים (חמישי) טען שרון כי "חמאס עדיין עושה כסף מביבי", וכי המדיניות מול עזה כללה "לשלם דמי חסות למחבלים ולהעביר להם מיליארדים במזומן".

לדבריו, "הפחד לחסל את ראשי המחבלים. לא משנה מה הם עשו, שרפו שדות, חפרו מנהרות - המשיכו לספק להם הכול. גם היום". שרון התייחס גם לדיווחים על פנייה לקטאר בספטמבר 2023 כדי להגדיל את הסיוע הכלכלי לעזה: "אפשר להשתגע מזה".

באשר לטענות כי אירועי 7 באוקטובר הם תוצאה של ההתנתקות, אמר: "זה ניסיון לברוח מהשאלה 'אם טוב היה להיות בעזה'. להיות בין שני מיליון שונאים? אפשר להתווכח, זה ויכוח לגיטימי, אבל ראש הממשלה שלנו הצביע בעד. גם שר הביטחון. שניהם הצביעו בעד גם בממשלה וגם שלוש פעמים בכנסת. יש לכם טענות? הם הכתובת".

שרון הוסיף כי הזרמת כספים לחמאס אפשרה את הקמת התשתית הצבאית של הארגון: "חמאס בהתנתקות היה דבר קטן, אבל דחפו לו מיליארדים. מה נתניהו חשב שעשו עם זה? לבוא עכשיו, אחרי ששילמת להם מיליארדים ואתה מפחד לחסל את המחבלים, לבוא ולבכות? הדבר הזה הוא בלתי נסבל".

במהלך הריאיון התייחס גם לחוק הגיוס, והאשים את מפלגתו: "הליכוד גם מובילה את ההשתמטות. אחרי כל מה שראינו. יש במפלגה כמה צדיקים נסתרים, אבל בגדול זו חבורה של פחדנים. ההשתמטות היא נגד החבר'ה שלנו. אנחנו משרתים, הבנים שלנו משרתים. לשחרר עשרות אלפי צעירים בריאים כשצריך להגדיל את הצבא? מה זה? אני חבר ליכוד".

לסיום אמר: "בליכוד מכרו את נשמתם בשביל ג'וב. זה מה שהם עשו. אני לא מוכן לתמוך בהשתמטות, אני לא מוכן שינרמלו סוכנים קטארים בלשכת ראש הממשלה - קודש הקודשים של המדינה".