הרב יוסף טולדנו נבחר אחר הצהריים (חמישי) לתפקיד רב העיר קריית ביאליק לאחר כ-17 שנים בהן לא כיהן רב עיר קבוע בעיר.

הבחירות התקיימו בבניין המועצה הדתית בעיר, בהשתתפות 26 חברי האסיפה הבוחרת. הרב טולדנו זכה ל-24 קולות, ברוב מוחץ. לתפקיד התמודדו חמישה מועמדים.

הרב טולדנו הוא תושב העיר, בוגר ישיבת פוניבז' בבני ברק וחתנו של הרב שמואל קריספין, בנו של הרב עמינדב קריספין שכיהן כרב העיר עד לפרישתו לפני כעשור וחצי. הוא מכהן כדיין בבית הדין "משפט וצדק" וכרב קהילת "עץ חיים" בקריית ביאליק.

בבחירות קיבל את תמיכת מפלגת ש"ס ואת תמיכתו של הרב דוד אבוחצירא מנהריה.

הליך הבחירות נוהל על ידי ועדת הבחירות בראשות הדיין (בדימוס) הרב שלמה תם, ובשיתוף חברי הוועדה ונציגי הלשכה המשפטית.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה ואמר: "בזכות הליך סדור שהחל השר היוצא מיכאל מלכיאלי, אנו מברכים היום על המוגמר. אני סמוך ובטוח כי הרב טולדנו ימשיך את מסורת רבני העיר, יחבר את התושבים לעולמה של תורה וינגיש יהדות מסבירה במאור פנים. מינוי זה מעניק לעיר יציבות רוחנית וקהילתית".

גם יו"ר המועצה הדתית, הרב שמעון אזריאל, בירך על הבחירה: "הבחירה התבצעה בשיתוף פעולה מלא ובהסכמה רחבה. זהו יום חשוב לתושבי קרית ביאליק, ואני בטוח שהרב טולדנו יוביל את העיר לצמיחה רוחנית ולחיזוק ערכי הקהילה והמסורת".